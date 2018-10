Hamilton bekommt Anruf von Niki Lauda: "Er will fit zurückkehren"

"Er arbeitet so hart er kann. Er ist fest entschlossen, wieder fit und in Form zurückzukommen. Das ist toll zu sehen", sagt Hamilton, der auch noch einen Besuch bei Lauda in diesem Jahr plant. "Ich bin so glücklich, dass alles gut gegangen ist. Er ist den Ärzten für ihren guten Job sehr dankbar." Einstweilen verfolgt der 69-Jährige die Formel-1-Rennen am Fernseher von seinem Krankenbett aus. Schon am Sonntag könnte er dabei erleben, wie sein "Schützling" aus Großbritannien seine fünfte Formel-1-Weltmeisterschaft einfährt. Es wäre - nach dem gewonnenen Kampf um sein Leben - wohl der zweitschönste Sieg für Lauda in diesem Jahr.

