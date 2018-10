Arrivabene wehrt sich nach Teamkritik: Keine Unordnung bei Ferrari!

Dass der Abstand so groß ist, lag aber auch an eigenen Fehlern von Vettel. In Monza und Suzuka kollidierte er mit Konkurrenten und drehte sich, in Hockenheim schmiss er seinen Ferrari in Führung liegend in den Kies. Trotzdem hat Arrivabene den Glauben an seinen Schützling nicht verloren: "Ich erinnere mich an die Comebacks, die Sebastian in einigen Weltmeisterschaften mit Red Bull hatte", sagt er.

