Marko drückt Vettel im Duell mit Hamilton die Daumen

(Motorsport-Total.com) - 17 Punkte trennen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel im Formel-1-WM-Kampf 2018. Nach der Sommerpause setzte der Deutsche mit seinem Sieg in Spa-Francorchamps das erste Ausrufezeichen. Red-Bull-Berater Helmut Marko drückt seinem ehemaligen Schützling im WM-Kampf die Daumen. Er hofft, dass Vettel stark aus der Sommerpause zurückkehrt und für Ferrari das Ruder noch einmal herumreißt.

© LAT Zusammen feierten Helmut Marko und Sebastian Vettel bereits große Erfolge Zoom Download

"Mir ist es schon lieber, wenn Ferrari gewinnt und nicht wieder Mercedes", sagt Marko gegenüber 'ServusTV'. "Er ist mental stark genug und hat derzeit das beste Auto." In seiner Zeit bei Red Bull sei Vettel immer stark aus der Sommerpause zurückgekehrt. "Ich kann mich an eine Saison erinnern, da hatten wir 50 Punkte Rückstand auf Fernando Alonso und er hat das aufgeholt, weil er unglaublich präzise Rennen abgeliefert hat", resümiert Marko. "Ich hoffe, dass er das wieder reaktivieren kann."

ANZEIGE

Warum Vettel bei Ferrari jedoch so anfällig für Fehler sei, kann sich der Red-Bull-Berater nicht erklären. "Vielleicht ist der Druck bei Ferrari so groß", mutmaßt er. "Bei uns hat er diese Fehler nicht gemacht und es ging ja zweimal in der WM mit Alonso sehr eng zu." In Hockenheim habe Vettel nicht nur Punkte verloren, sondern Mercedes auch dazu verholfen, sich in der Königsklasse wieder aufzuraffen. Hamilton hätte in diesem Rennen auch auf Platz fünf landen können, so die Meinung von Marko. Wegen des Ausfalls und der daraus resultierenden Safety-Car-Phase sei Mercedes wieder zurückgekehrt.

Grand Prix von Belgien - Sonntag Sergio Perez (Racing Point) und Esteban Ocon (Racing Point) Galerie

In der Formel-1-Saison 2018 sind noch insgesamt acht Grands Prix übrig. In Monza scheint Ferrari wieder der Favorit zu sein, da die Italiener etwas mehr Power unter der Haube zu haben scheinen als Mercedes. Jedoch führt Hamilton noch immer die Gesamtwertung an. Auch in der Konstrukteurswertung hat Mercedes aktuell die Nase vorne. Den Italienern von Ferrari fehlen vor dem Heim-Grand-Prix 15 Punkte auf den deutschen Hersteller.