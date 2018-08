Testet Fernando Alonso schon bald ein IndyCar-Auto?

(Motorsport-Total.com) - McLaren will in der Saison 2019 in die IndyCar-Serie einsteigen und arbeitet hart daran, dieses Vorhaben zu realisieren. Fernando Alonso, der seinen Ausstieg aus der Formel 1 bekanntgegeben hat, ist einer der heißen Kandidaten auf ein Cockpit in der amerikanischen Formelserie. McLaren wird voraussichtlich mit Andretti kooperieren. Im September, nach dem IndyCar-Rennen in Portland, soll Alonso am Barber Motorsports Park in Birmingham einen aktuellen Boliden testen.

Fernando Alonso liebäugtel mit einem Einstieg in die IndyCar-Serie

"In den vergangenen Tagen hat sich die Möglichkeiten eröffnet, dort vielleicht ein IndyCar-Auto zu fahren", sagt der Spanier. "Ich werde darüber nachdenken und dann eine Entscheidung treffen. Das Indy 500 im vergangenen Jahr hat mir viel Spaß gemacht." Alonso kenne das neue Auto nicht und sei noch nie mit einem IndyCar-Boliden auf einem normalen Rundkurs gefahren. Deshalb würde der Test eine gute Chance darstellen, das Auto kennenzulernen.

Der Formel-1-Rücktritt scheint aber auch Alonso nicht leicht zu fallen. Er sagt: "Erst einmal muss ich meinen Rückzug aus der Königsklasse verdauen. An diesem Wochenende liegt mein Fokus auf der Langstrecken-Weltmeisterschaft." Obwohl die Weichen auf einen Wechsel in die IndyCar-Serie stehen, sagt Alonso, dass seine Zukunft noch offen sei.

"Ich denke viel darüber nach", so der zweimalige Formel-1-Weltmeister. "Es sind vielleicht schlechte Nachrichten, aber ich werde die Entscheidung erst in einigen Monaten treffen. Vielleicht ist es im Oktober soweit." Alonso kündigt eine lange Wartezeit und viele Spekulationen über seine Zukunft an. Wenn der Spanier erneut am Indy 500 teilnimmt, wolle er deutlich mehr testen, um seine Chancen in dem "unvorhersehbaren" Rennen zu maximieren.

Fernando Alonso bei Andretti Autosport

Er sagt: "Wenn ich nicht mehr in der Formel 1 fahre, kann ich mich intensiver darauf vorbereiten. Mehr Testfahrten würden sich dann natürlich anbieten." Im vergangenen Jahr habe Alonso nur eine limitierte Anzahl an Tests fahren können. Deshalb habe er viel Zeit im Simulator verbracht. "Wenn ich etwas entspannter an die Sache herangehen und mehr testen kann, bin ich besser vorbereitet."

'Motorsport-Total.com' glaubt, dass McLaren sein IndyCar-Programm noch am Ende dieses Monats bekanntgeben könnte, da mit Carlos Sainz ein Nachfolger für Alonso in der Formel 1 gefunden wurde. McLaren plant, zwei Auto in der IndyCar-Serie an den Start zu bringen und mit Andretti zu kooperieren. Scott Dixon sei einer der Kandidaten bei McLaren gewesen. Er hat jedoch bei Ganassi verlängert. Außerdem scheint Chevrolet als Partner für McLaren wahrscheinlicher zu sein, was ein Problem darstellen könnte, da Andretti einen Vertrag mit Honda hat.