Villeneuve: Leclerc-Aufstieg kann für Ferrari nur schiefgehen!

Auf die Frage, ob Räikkönen ein weiteres Jahr bei Ferrari verdient habe, antwortet Villeneuve gegenüber 'Beyond The Grid': "Ja, schaut euch doch mal an, was er macht. Er ist Dritter in der Meisterschaft. Er ist oft schneller als Sebastian Vettel oder wenn nur ein Hundertstel dahinter. Außerdem ist es stark in die Entwicklung des Autos involviert. Das Team funktioniert, so wie es ist, wirklich sehr gut." Würde ein junger Fahrer neben Vettel platziert werden, würde der Deutsche diesen "bei lebendigem Leib verspeisen".

