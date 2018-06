Toto Wolff: Mercedes steht besser da als vor einem Jahr

"So gesehen waren unsere Ergebnisse zufriedenstellend, aber wir möchten den Begriff Schadensbegrenzung in diesem Jahr nicht zu oft verwenden", meint Wolff. Schon in Montreal visiert Mercedes wieder den Platz an der Sonne an - schon, weil das Team auf dem Circuit Gilles Villeneuve in der Hybridära stets eine Macht war. "Vergangene Leistungen sind aber keine Garantie für Erfolge in diesem Jahr", warnt Wolff auch vor Pirellis Hypersoft-Reifen, der dem W09 nicht schmeckte.

