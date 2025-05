Chris Lulham: Der Mann, der mit Verstappen am Nürburgring getestet hat

(Motorsport-Total.com) - In der vergangenen Woche sorgte ein gewisser "Franz Hermann" während der Einstellfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife für großes Aufsehen. Hinter dem Pseudonym verbarg sich niemand Geringerer als Max Verstappen, der das Steuer des Ferrari 296 GT3 vom Schweizer Team Emil Frey Racing übernahm. Der viermalige Formel-1-Weltmeister arbeitet im Rahmen von Verstappen.com Racing mit Emil Frey Racing zusammen und wollte ein paar Runden in der "Grünen Hölle" drehen, ohne am frühen Morgen Fanscharen in die Boxengasse zu locken. Das gelang ihm zwar, doch viele vergaßen schnell, dass Verstappen an diesem Tag nicht der einzige Fahrer im Auto war.

© Max Verstappen Chris Lulham hat am Nürburgring zusammen mit Max Verstappen getestet Zoom Download

Auch Chris Lulham, Simracer bei Team Redline (für das auch Verstappen fährt) war vor Ort. Auf einigen Fotos war er zu sehen, blieb jedoch noch anonymer als der unter Pseudonym fahrende Verstappen.

"Wir haben uns den Wagen den ganzen Tag über geteilt", erzählt Lulham im Interview mit beim GT-World-Challenge-Event in Zandvoort. "Ich bin hauptsächlich am Nachmittag gefahren. Ich glaube, da habe ich die meisten Runden gedreht. Es war eine unglaubliche Erfahrung, diese Strecke zum ersten Mal zu fahren. Nichts kann einen wirklich darauf vorbereiten. Ich habe dort tausende Runden im Simulator gedreht und auch schon mehrmals das 24-Stunden-Rennen im Sim gewonnen, aber nichts kommt an die Realität heran."

Lulham fährt seit mehreren Jahren für das Team Redline, und das durchaus erfolgreich. Der Brite hat sich durch Siege bei großen Simracing-Events einen Namen gemacht, was ihm in diesem Jahr einen Sitz im GT3-Rennsport bei Verstappen.com Racing einbrachte. Trotz früherer Erfahrungen im Kartsport und Motorsport war es vor allem das Simracing, das ihm den Weg in die reale Rennwelt ebnete.

"Es war eine seltsame Erfahrung", sagt Lulham über den Nürburgring-Test. "Am Nachmittag tauchten mehr Leute auf. Ich glaube, viele haben gar nicht gemerkt, dass ich auch im Auto saß."

Auf die Bemerkung, dass er auf einigen Fotos zu sehen war, jedoch der Fokus vor allem auf "Franz" lag, lacht Lulham: "Schade, oder? Aber er war den ganzen Tag über superhilfreich. Wir hatten das Live-Onboard-Feed im Truck, und er zeigte mir die kleinen Nuancen der Linienwahl, die er entdeckt hatte. Es gibt über hundert Kurven auf dieser Strecke, also eine Menge Feinheiten zu entdecken. Wir haben uns gegenseitig bei dem, was wir gelernt haben, unterstützt. Es war ein sehr produktiver Tag, und das Auto war wirklich schnell."

Während Verstappens Teilnahme die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog, war auch der eigentliche Zweck des Tests ein Thema. Laut Lulham hatten beide Fahrer ein ähnliches Ziel: Kilometer auf der Nordschleife zu sammeln und das Team zu unterstützen.

"Es war für uns beide das erste Mal auf der Nordschleife. Außerdem ging es darum, eine Grundlage für das Team zu schaffen, da der 296 dort zum ersten Mal gefahren wurde", erklärt Lulham. "Wir müssen beide ein Permit erwerben, wenn wir dort Rennen fahren wollen. Das ist noch eine offene Frage."

Auf die Frage, ob er selbst das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring fahren möchte, bestätigt Lulham: "Ja, das ist mein Ziel." Um dies zu erreichen, müssen die Fahrer einen Genehmigungsprozess durchlaufen. Wer mit leistungsstarken Autos wie GT3 oder Porsche-Cup-Boliden antreten möchte, benötigt das Permit A. Dafür müssen die Fahrer zunächst einen Lehrgang durchlaufen, die die Regeln abdeckt, und dann Streckenzeit sammeln sowie mindestens zwei NLS-Rennen in langsameren Fahrzeugen absolvieren.

© SRO Thierry Vermeulen & Chris Lulham im Ferrari 296 GT3 von Verstappen.com Racing Zoom Download

Lulham weiß, dass er diesen Weg gehen muss, um seinen Traum zu verwirklichen - was bedeutet, dass er die Rennen in langsameren Fahrzeugen absolvieren muss. Eine Garantie, die Genehmigung noch in diesem Jahr zu erhalten, gibt es jedoch nicht.

"Es gibt noch viele lose Enden, die geklärt werden müssen", betont er. "Ich muss das Permit in den kommenden Monaten bekommen, wenn ich wirklich fahren will. Bei Max ist das eine andere Geschichte. Er hat offensichtlich nur begrenzt Zeit. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was seine Pläne sind. Hoffentlich können wir beide bis Ende des Jahres in der NLS antreten."

Entscheidende Unterstützung

Lulham verbrachte mehrere Jahre im Kartsport und wurde 2017 Vizemeister in der OKJ-Kartmeisterschaft. Seitdem fuhr er in der Formel 4 und im Radical-Cup. Dank der Unterstützung von Verstappen.com Racing startet er nun in der höchsten Klasse des GT3-Rennsports, der GT-World-Challenge Europe - sowohl in Sprint- als auch in Langstreckenrennen.

Wie wichtig war die Unterstützung von Verstappen.com Racing und Max Verstappen? "Sie war entscheidend", sagt der 22-Jährige. "Wir hatten ein langes Winterprogramm, das Ende letzten Jahres begann, um mich auf diese Saison vorzubereiten. Die Ergebnisse sprechen für sich: Im Ferrari beim ersten Rennen gleich in die erste Startreihe zu fahren, nur zwei Hundertstel von der Pole entfernt - das zeigt, was mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Leuten möglich ist."

Dass er sofort schnell war und an der Spitze mitfahren konnte, überraschte selbst Lulham. Während des Winterprogramms konnte er seinen Fortschritt bereits verfolgen, unterstützt durch Vergleichsdaten von Teamkollege Thierry Vermeulen (Sohn von Verstappens Manager Raymond Vermeulen) und Verstappen selbst.

"Ich konnte meine eigenen Verbesserungen sehen, daher wusste ich bereits, was ich in den ersten Rennen leisten könnte", erklärt Lulham. "Aber es zu wissen ist das eine. Es unter Druck an einem Rennwochenende umzusetzen, wenn man nur wenige Runden hat, ist etwas ganz anderes. Man geht direkt ins Qualifying, und das könnte der erste Versuch auf einem neuen Reifensatz sein. In diesem Moment muss man das Maximum herausholen. Habe ich damit gerechnet? Ich wusste, dass ich es schaffen könnte, aber es sofort umzusetzen? Wahrscheinlich nicht."

Das Abenteuer mit Verstappen.com Racing steht noch am Anfang, aber Lulham zeigt sich bisher sehr zufrieden mit der Unterstützung: "Die Verstappen.com-Racing-Familie ist eine große Gemeinschaft mit vielen einflussreichen Leuten, die mich und meine Karriere unterstützen", sagt er. "Man spürt die Unterstützung, aber auch den Druck. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber der Start war fantastisch."

Überraschende Ähnlichkeiten

Lulham war von einigen Aspekten des Wechsels vom Simracing in den realen Motorsport überrascht. Nicht so sehr vom Fahren selbst, sondern vielmehr vom Grad der Aggression auf der Strecke im Vergleich zu Simrennen: "Ich hatte erwartet, dass es aggressiv wird, aber dieses Level ... Natürlich fährt man an der Spitze des internationalen GT-Sports, also ist jeder hier, um zu gewinnen und um jede Position zu kämpfen."

Er musste sich auch an die vielen Variablen im realen Rennsport anpassen: "Im Simulator hat man es nicht mit so vielen Variablen zu tun, die jeden Moment des Rennens beeinflussen", fügt er hinzu. "Das war wahrscheinlich die größte Umstellung für mich. Dann kommt die körperliche Komponente hinzu, während ich im Sim vor allem mental gut vorbereitet war. Ich würde sagen, die mentalen Aspekte sind sehr ähnlich, ebenso wie die eingesetzten Techniken. Wahrscheinlich konnte ich deshalb mit so viel Selbstvertrauen einsteigen."

Eine Sache, die das Simracing laut Lulham nicht wirklich lehren kann, ist das Zweikampfverhalten: "Man versteht die Technik dahinter, aber es tatsächlich umzusetzen - also den eigenen Körper und das Auto aufs Spiel zu setzen -, das ist eine ganz andere Geschichte."

Simracer werden oft dafür kritisiert, waghalsige Manöver zu fahren, die sie im echten Leben aufgrund der Konsequenzen nicht wagen würden. Dennoch sagt Lulham, dass ihn das GT3-Racing in dieser Hinsicht überrascht hat: "Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass das professionelle Niveau im Simracing sauberer ist als im realen Motorsport", erklärt er. "Man würde eigentlich das Gegenteil erwarten, gerade wegen des vielen Geldes, das im realen Rennsport steckt. Aber das ist nicht der Fall."

Vom Simracing zum echten Motorsport

Es ist inzwischen ein Trend, dass Simracer den Sprung in den realen Motorsport wagen - und oft sind sie erfolgreich. Aber profitiert Lulham auch umgekehrt im Simracing von seinen realen Erfahrungen? "Es hilft insofern, als man während echter Rennwochenenden mit erfahrenen Ingenieuren zusammenarbeitet - Leuten, die schon seit Jahren im Motorsport tätig sind. Man lernt viele kleine Details, die einem als Simracer entgehen, und beginnt anders zu denken. Was die Rundenzeit betrifft, hilft es wahrscheinlich nicht, weil die Techniken im realen Auto anders sind. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich auch dieses Jahr im Simracing konkurrenzfähig sein werde", sagt Lulham, der bestätigt, weiterhin für Team Redline anzutreten.

In der GT-World-Challenge bildet Lulham ein Team mit Vermeulen, der in den vergangenen Jahren solide GT3-Erfahrungen in der DTM und GTWC gesammelt hat. Zwar haben die beiden bisher noch nicht viele Rennen gemeinsam bestritten, aber Lulham ist mit der Zusammenarbeit bisher zufrieden: "Er ist sehr hilfreich", betont er.

"Mit seiner langjährigen Erfahrung im GT3-Auto kann er auf Dinge hinweisen, an die ich nicht einmal gedacht hätte. Bei den Wintertests gab es so viele Kleinigkeiten ... Wie die Pirelli-Reifen funktionieren, wie man sie aufwärmt, welche Curbs man nutzen oder meiden sollte, welche Linien man wählen sollte. Anfangs war mir vieles davon nicht einmal bewusst, aber jemand wie Thierry sieht solche Dinge und hilft mir. In den letzten Monaten hat er mich wirklich gut auf dem Weg zum Profifahrer begleitet."

In einer GT-Klasse, in der das Auto geteilt wird, ist es auch von Vorteil, wenn beide Fahrer auf einem ähnlichen Niveau sind. Bisher funktioniert das gut, sagt Lulham: "Während der Preseason waren wir immer sehr nah beieinander. Manchmal war ich schneller, manchmal er. Aber die Abstände waren immer gering. Das war bei jedem Rennen so, wie beim Langstreckenrennen in Paul Ricard und beim Sprint in Brands Hatch. Auf Erfahrungen wie die ersten Rennen und Rennstarts kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Deshalb ist es großartig, jemanden wie Thierry an meiner Seite zu haben."

Große Ziele

Gemeinsam mit Vermeulen will Lulham in der Gold-Cup-Klasse der GT-World-Challenge einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Rookie ist sogar überzeugt, dass ein Podiumsplatz insgesamt möglich ist. Derzeit liegen sie auf Rang 10, doch in Brands Hatch, wo sie den Gold-Cup gewonnen haben, schien ein Gesamtsieg nicht weit entfernt.

"Ich würde gerne den Gold-Cup sowohl im Sprint als auch in der Langstrecke gewinnen", sagt Lulham über seine Ambitionen. "Das ist das Hauptziel. Im Sprint sehe ich keinen Grund, warum wir nicht unter die Top 5, Top 4 oder hoffentlich sogar unter die Top 3 kommen sollten. Jedes Rennen bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, und wir werden Höhen und Tiefen erleben. Die hatten wir bereits. Langfristig sind wir noch früh in meiner ersten Saison, also weiß ich nicht genau, wohin die Reise geht. Ich kann nichts mit Sicherheit sagen, aber ich würde gerne eine Karriere daraus machen."