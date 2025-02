Interview: Mario Andretti über Cadillac F1, seine Rolle und Hamilton bei Ferrari

(Motorsport-Total.com) - Man kann von einem Job in den Ruhestand gehen, aber nicht von seiner Leidenschaft. Mario Andretti, Sieger des Indy 500, des Daytona 500 und der Formel-1-Weltmeisterschaft, ist mit seinen 84 Jahren dafür das beste Beispiel.

Durch das Rennimperium seines Sohnes Michael hatte er immer ein Zuhause auf Strecken rund um die Welt. Und nun wird Andretti Sr. durch seine beratende Rolle beim Cadillac-Formel-1-Team auch wieder Stammgast der Königsklasse sein.

Michael hat sich aus dem Tagesgeschäft von Andretti Global zwar zurückgezogen, das nun von CEO Dan Towriss geleitet wird. Aber beim noch jungen, neu gebrandeten Cadillac-Formel-1-Team, einem Projekt, das von seinem Sohn ins Leben gerufen wurde, hält Mario weiterhin einen Fuß in der Tür.

Als Direktor im Vorstand behält Andretti die Entwicklungen genau im Blick und steht in regelmäßigem Kontakt mit Teamchef Graeme Lowdon in Großbritannien, während sich die Formel 1 darauf vorbereitet, 2026 ein elftes Team aufzunehmen.

Motorsport.com, eine Schwesterplattform von Motorsport-Total.com, setzte sich mit der Rennlegende zusammen, um im ausführlichen Interview seine Rolle bei Cadillac F1 und die Herausforderungen des Teams zu besprechen.

Außerdem analysiert er Colton Hertas Potenzial sowohl in der IndyCar- als auch in der Formel-1-Welt, diskutiert über den neuen TV-Deal und die Führung der IndyCar-Serie und spricht über den viel beachteten Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari.

Ein guter Zeitpunkt für den Formel-1-Einstieg

Frage: "Mario, ich habe gesehen, dass Sie in London waren. Wie sehr haben Sie den Season-Launch der Formel 1 genossen?"



Mario Andretti: "Oh, es war fantastisch. Das ist eine Art, es zu beschreiben. Offensichtlich wurde nichts dem Zufall überlassen. Alles war perfekt inszeniert."

"Und das Abendessen, das wir am Abend zuvor im Restaurant von Gordon Ramsay hatten, war ebenfalls sehr charmant, mit all den Fossilien aus der Formel-1-Welt dort. (lacht) Es war eine großartige Atmosphäre."

Frage: "Noch vor zehn Jahren wäre ein Event wie dieses undenkbar gewesen. Was sagt das über das Wachstum der Formel 1 aus?"



Andretti: "Es spricht Bände. Wenn man sich die Produktion ansieht, die sie für den Launch der Saison 2025 vorbereitet hatten - natürlich ist es eine große Feier,75 Jahre und all das."

"Aber das gesamte Ausmaß war einfach in jeder Hinsicht phänomenal und das sagt viel über den Zustand der Formel 1 in der Welt von heute aus. Es ist beispiellos - großartige Talente, großartige Persönlichkeiten."

Frage: "Nicht jeder war überzeugt. Viele Old-School-Fans waren nicht begeistert von dem Spektakel und fanden, es habe nichts mit dem Rennsport zu tun."



Andretti: "Nun, man kann es nie allen recht machen. Es gibt immer jemanden, der selbst an den schönsten Dingen des Lebens etwas auszusetzen findet. Ich habe gelernt, die positiven Seiten in allem zu sehen."

"Natürlich ist die Welt heute mit den sozialen Medien etwas anders, und die Leute haben seltsame Wege, sich auszudrücken. Aber die Veranstaltung war ausverkauft, und man konnte die Reaktionen der Fans sehen, als die Teams ihre Fahrer präsentierten."

"Für uns, die den Sport leben, war es sehr herzerwärmend, würde ich sagen. Alles geht definitiv in die richtige Richtung."

Frage: "Klingt nach einem guten Zeitpunkt, ein neues Team zu gründen, oder?"



Andretti: "Ja, absolut. Keine Frage. Die Zukunft ist stabil, die Gegenwart ist stabil. Also seien wir ehrlich: Jetzt ist genauso ein guter Zeitpunkt wie jeder andere, um dabei zu sein - und wir sind dabei."

Frage: "Haben sie während Ihres Aufenthalts in Großbritannien viel Zeit in der Cadillac-Formel-1-Fabrik in Silverstone verbracht?"



Andretti: "Nein, leider hatte ich keine Gelegenheit dazu. Es war ein ziemlich kurzer Besuch. Aber natürlich bin ich in Kontakt mit ihnen."

"Graeme Lowdon, der Teamchef, ist ein großartiger Kerl. Er war in London für einige Meetings. Ich bin über alles im Bilde und freue mich darauf, die Fabrik zu besuchen, wenn ich etwas mehr Zeit dafür habe."

Frage: "Lowdon wurde im Dezember offiziell als Teamchef bekannt gegeben, leitete das Projekt aber bereits zuvor hinter den Kulissen. Wie ist er so? Er hat offensichtlich viel Erfahrung im Sport."



Andretti: "Die beste Beschreibung wäre: hervorragend. Wirklich. Kein Unsinn, aber eine Person, um die sich andere versammeln können, weil er ein guter Mensch ist."

"Wie Sie sagen, Erfahrung ist alles. Er ist voll dabei, obwohl wir ihn für ein paar Tage an seine Familie 'ausgeliehen' haben. Und ich sagte: 'Daran solltest du dich nicht gewöhnen.' (lacht) Nein, die Zeit, die er dort verbringt, ist enorm."

"Wenn ein Tag 40 Stunden hätte, wäre er 39 davon dort. Wir sind also sehr, sehr glücklich, solche Leute zu haben, und er ist nicht der Einzige. Viele erfahrene Leute haben sich auf dieses Projekt eingelassen. Es ist immer ein Risiko, sich auf eine neue Situation einzulassen, aber ich denke, es gibt auch andere Anreize."

"Jeder freut sich darauf, seinen eigenen Beitrag zu leisten. Die Stimmung ist sehr positiv. Ich liebe es einfach, was ich aus dem Team heraushöre - alles gute Dinge."

Frage: "Wir stehen am Vorabend der Saison 2025, aber in Formel-1-Maßstäben ist 2026 auch nicht mehr weit entfernt. Wird Cadillac bereit sein?"



Andretti: "Wir werden bereit sein. Jeder kennt seine Verantwortung und es gibt daran keinen Zweifel. Das war von Anfang an so geplant. Während vieles noch nicht offiziell war, haben wir einfach an das System geglaubt, dass uns jemand für all die bereits geleistete Arbeit belohnen würde."

"In jedem Geschäft muss man wirklich an das glauben, was man tut. Es erfordert Risiken, und viele Risiken wurden bereits eingegangen, in der Hoffnung, dass am Ende Vernunft siegt - und das tat sie. Aber genau das macht es umso süßer."

Frage: "Offensichtlich hat Cadillac einen steilen Berg zu erklimmen, um sich gegen die zehn etablierten Teams zu behaupten. Doch Sie waren nicht an die Regularien gebunden, während die anderen erst ab dem 1. Januar mit der Entwicklung ihrer Autos für 2026 im Windkanal beginnen durften. Wie schätzen Sie das ein?"



Andretti: "Nun, man versucht, jede Gelegenheit zu nutzen. Als wir nicht offiziell beteiligt waren, konnten wir uns mit Dingen beschäftigen, die sonst nicht möglich gewesen wären."

"Wenn man in etwas so Herausforderndes einsteigt, dann ist es wohl am besten, wenn es eine komplett neue Reglementierung gibt. So hat man eine bessere Chance, mit den erfahrenen Teams gleichzuziehen. Man muss alle Faktoren in die Gleichung einbringen und hoffen, dass es funktioniert."

Frage: "Ihr offizieller Titel ist "Director on the Board" (Direktor im Vorstand), aber was machen Sie tatsächlich im Team?"



Andretti: "Ich mache, was ich will! (lacht) Und das habe ich Michael direkt klargemacht. Ich sagte: 'Wenn ich einen Job wollte, hätte ich mein eigenes Team gegründet!'"

"Ich bin sehr glücklich, Teil davon zu sein, und bringe mich in Bereichen ein, wo ich denke, dass es nötig ist. Ich spreche offen aus, was ich denke. Mich interessiert vor allem die Fahrerseite. Den Rest ... ich will keine Schecks unterschreiben (lacht)."

"Und mit der Logistik will ich nichts zu tun haben, also kümmern sie sich darum. Meine Rolle ist genau so, wie ich sie haben wollte. Und wenn ihnen das nicht gefällt, können sie mich einfach loswerden. (lacht)"

Frage: "Lass es uns also eine beratende Rolle nennen."



Andretti: "Ja, genau, so will ich es. Ich möchte mein Leben im Motorsport genießen. Und das habe ich auch, selbst nachdem ich aus dem Cockpit gestiegen bin. Dadurch, dass Michael in so vielen verschiedenen Disziplinen ehrgeizig war, hatte ich immer eine Anlaufstelle, wo auch immer ich hinging."

"Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr zu den Rennen gegangen, weißt du? Wenn ich nicht irgendetwas hätte, wo ich ein Teil davon bin. Es läuft also perfekt für mich."

Frage: "Das ist ja das Ding - Sie müssen das alles nicht machen."



Andretti: "Ja, aber das ist mein Leben, und nichts anderes gibt mir die Erfüllung, die mir der Motorsport gegeben hat und immer noch gibt. So sehe ich das."

Für Mario Andretti schließt sich ein Kreis

Frage: "Als Sie einmal nach Ihrer wichtigsten Charaktereigenschaft gefragt wurden, haben Sie mit 'Durchhaltevermögen' geantwortet. Wenn man sich den langen Weg ansieht, den Andretti und Cadillac für den Formel-1-Einstieg gehen mussten, ist das ein perfektes Beispiel. Es war eine ziemliche Herausforderung, oder?"



Andretti: "Nun, seit ich in meiner Jugend anfing, vernünftig zu denken, schien es immer ein unmöglicher Traum zu sein. Aber ich habe ihn verfolgt - und ich hatte nie einen Plan B."

"Anders gesagt: Ich gehe nicht mit der Einstellung rein, 'Okay, wenn das scheitert ...' Nein, nicht mal daran denken! Ich habe immer gesagt: Alles, was es wert ist, erreicht zu werden, wird nicht einfach sein. Aber man muss an sich selbst glauben - nicht nur an seinen Ehrgeiz, sondern auch daran, was man einbringen kann."

"Man muss dafür kämpfen. In meinem Leben habe ich so ziemlich alles erlebt, ganz ehrlich. Ich habe Ablehnung erfahren - allein schon in dem Sinne, dass ich angeblich nicht die richtige körperliche Statur hatte, um diese Autos zu fahren."

"Sie sagten: 'Du bist nicht groß genug, nicht kräftig genug.' Ich sagte: 'Okay, ich werde es euch zeigen.' So fing es an. Es ist leicht, sich entmutigen zu lassen, wenn man in einer wettbewerbsintensiven Umgebung ist, aber wenn man von Liebe und brennender Leidenschaft getrieben wird, kann man es schaffen."

Frage: "Sie haben definitiv kein 'Nein' akzeptiert, und es hat sich ausgezahlt - auch wenn Michael jetzt einen Schritt zurücktritt. Beim Las-Vegas-Grand-Prix bekam Cadillac endlich grünes Licht für den Formel-1-Einstieg 2026, mit einer starken Verpflichtung von GM für die Antriebseinheit. Wie sehr hat dieses Wochenende das gesamte Team beflügelt, jetzt wo Sie sicher, dass Sie auf der Startaufstellung stehen werden?"



Andretti: "Ich meine, schauen wir uns an, was das wirklich bedeutet. Für General Motors ist das ein historischer Moment. Ein riesiger Automobilhersteller steigt zum ersten Mal offiziell in die Formel 1 ein."

"Ich erzähle immer diese Geschichte aus den 60er Jahren, während der Can-Am-Zeit, als Zora Arkus-Duntov - der in gewisser Weise als Vater der Corvette gilt - und ich uns oft unterhielten. Wir waren beide Einwanderer und haben uns gut verstanden."

"Ich sagte immer zu ihm: 'Zora, du musst General Motors in die Formel 1 bringen.' Und er sagte: 'Mario, ich spreche, aber niemand hört mich.' (imitiert russischen Akzent) Jetzt lächelt er sicher von oben auf uns herab, und das ist eine wunderbare Sache."

"Es ist ein enormes, langfristiges Engagement. Und dass sie Vertrauen in uns hatten und sich verpflichteten, obwohl wir noch keine Zusage für die Formel-1-Teilnahme hatten - das sagt eine Menge über ihre Denkweise aus und zeigt, wie wichtig es für sie ist, ihre technische Kompetenz in diesem Sport zu demonstrieren."

Frage: "Sie haben sich nie mit dem zweiten Platz zufriedengegeben. Was bedeutet Erfolg für Cadillac in der Formel 1?"



Andretti: "Nun, jeder wird natürlich sein Bestes geben. Keine Frage. Wir wissen alle, wie wichtig das ist. Man ist der ganzen Welt ausgesetzt, also gibt es viel zu verlieren, aber noch viel mehr zu gewinnen. Du musst alles auf den Tisch legen und es durchziehen."

"Ich glaube, es gibt kein Geheimnis darüber, was hier jeder erreichen will. Mehr kannst du nicht tun. Einfach das Maximum geben. Der Rest wird sich von selbst ergeben."

"Im Motorsport gibt es so viele Faktoren. Kein anderer Sport ist so komplex wie der Rennsport. Hier gibt es nicht nur eine Variable, sondern Tausende von beweglichen Teilen. Aber wir haben Erfahrung, wir haben all das schon gemacht, und jetzt müssen wir einfach alles richtig zusammensetzen."

Colton Herta ein "guter Kandidat" für Cadillac

Frage: "Sie sind auch in die Fahrerwahl für das neue Team involviert. Gibt es so etwas wie einen Zeitplan für diese Entscheidung?"



Andretti: "Ja, das läuft bereits. Man denkt jeden Tag darüber nach. Wahrscheinlich wird es Mitte des Jahres offiziell. Es gibt viele Faktoren zu bedenken."

"Wenn man sich die sozialen Medien anschaut, sieht man, dass viele Namen herumschwirren. Aber wir analysieren natürlich jede mögliche Option. Unser Ziel ist es, mindestens einen amerikanischen Fahrer zu haben und daneben einen erfahrenen Piloten."

Frage: "Ist es fair zu sagen, dass Colton Herta ganz oben auf der Liste steht?"



Andretti: "Ich würde sagen, ja."

Frage: "Colton hatte wahrscheinlich sein bestes IndyCar-Jahr bisher. Er war konstanter und gewann das Saisonfinale auf dem Oval in Nashville. Wie bewerten Sie seine und Andrettis Chancen, diesen Schwung in die kommende IndyCar-Saison mitzunehmen?"



Andretti: "Ich denke, die Chancen stehen gut. Sie haben bei den Tests gezeigt, dass sie vorne dabei sind. Das Team fühlt sich positiv, sie haben Fortschritte gemacht. Es ist ein extrem ausgeglichenes Feld, aber manchmal reicht schon ein Zehntelprozent Unterschied."

"Wir werden bald sehen, wo sie wirklich stehen, aber es ist eine lange Saison. Colton hat von Anfang an eine großartige Ausbildung genossen, er hat in der Formel 3 gegen Lando Norris gekämpft, er hat Formel-1-Tests absolviert. Tatsächlich hat ihm Zak Brown 2022 einen guten Test in Portimao gegeben."

"Und Sie sollten den Bericht von Andrea Stella sehen - Andrea Stella ist jemand, der immer die Wahrheit sagt. Colton ist ein großartiger Kandidat. Natürlich muss das alles noch bewiesen werden, aber ich halte ihn für eine sehr gute Wahl."

Frage: "Colton hatte schon immer Talent und Speed. Denken Sie, dass er letztes Jahr eine andere Seite seines Könnens gezeigt hat? Ist er jetzt ein kompletterer, konstanterer Fahrer?



Andretti: "Nicht nur das, er ist auch sehr vielseitig. Er ist in allen Bereichen stark - auf Ovalen, kurzen Ovalen, Superspeedways. Er ist überall konkurrenzfähig, also ist er definitiv Meisterschaftsmaterial."

"Im vergangenen Jahr wurden einige Fehler gemacht, die ihn die Meisterschaft gekostet haben, und leider passiert so etwas. Manchmal setzt man sich selbst zu sehr unter Druck, und dann passieren Fehler. Aber wenn man sich die Zutaten ansieht, die da waren - er hatte alle Zutaten eines Champions."

"Wäre nur eine dieser Situationen anders verlaufen, hätte er Champion werden können. Wenn man zurückblickt und all das analysiert, kann man sich ziemlich gut fühlen."

Frage: "In IndyCar passiert gerade eine Menge - Indianapolis Motor Speedway-Präsident Doug Boles übernimmt die Rolle des Serienpräsidenten. Außerdem ist FOX als neuer Broadcaster eingestiegen und zeigt eine andere Seite des Marketings für die Serie. Wir haben viel darüber gesprochen, wie spannend die letzte Formel-1-Saison war, aber genau das ist IndyCar doch eigentlich an jedem Wochenende, oder?"



Andretti: "Ja, es gibt viel, worauf man sich freuen kann, und die Serie wird gut präsentiert."

"Ich denke, FOX hat bisher einen phänomenalen Job gemacht, um IndyCar einer breiteren Öffentlichkeit näherzubringen. Beim Super Bowl, der eine unglaubliche Zuschauerzahl hat, gab es einige wirklich gute Werbespots im Fernsehen über IndyCar."

"Die Persönlichkeiten in der Serie müssen noch mehr in den Fokus gerückt werden. Ganz ehrlich, das Talentniveau in IndyCar ist momentan beispiellos - einige der Veteranen sind immer noch an der Spitze, aber es gibt auch viele junge Herausforderer."

"Die Serie ist in einer guten Position. Sie ist extrem wettbewerbsfähig, und durch die Eigenschaften einer Spec-Serie haben im Grunde alle Fahrer eine fast gleiche Chance, denn jeder fährt einen Ferrari oder Mercedes, wenn man so will. Alle Voraussetzungen sind da, also gibt es viel, worauf man sich freuen kann."

Frage: "Zak Brown hat außerdem ein Manifest geschrieben, in dem er beschreibt, was er sich für das Marketing und die Fanbindung von IndyCar wünscht. Was würden Sie sich von Doug und dem Team bei IndyCar wünschen, um diese Begeisterung weiterzutragen und mehr Menschen davon zu erzählen?"



Andretti: "Nun, es geht darum, die Werbetrommel zu rühren. Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit - die Leute müssen wissen, was wir haben. Jeder sollte auf seine Weise dazu beitragen. Es gibt großartige Persönlichkeiten."

"Sie haben Zak Brown erwähnt. Ich habe großen Respekt vor ihm und dem, was er erreicht hat. Er hat eine echte Leidenschaft für den Sport und engagiert sich in verschiedenen Rennserien. Wenn jemand als "Racer" bezeichnet wird, ist das das höchste Lob, und ich nenne ihn einen Racer. Ich verwende diesen Begriff nicht leichtfertig. Wenn du solche Leute um dich hast, dann hat alles eine Chance, sich sehr gut zu entwickeln."

Andretti: Jeder will einmal bei Ferrari fahren

Frage: "Bei Ihrer Herkunft und Geschichte muss ich Sie, bevor wir dieses Gespräch beenden, noch über Lewis Hamilton in einem roten Rennanzug bei Ferrari fragen. Was bedeutet das für Sie und für die Formel 1 insgesamt?



Andretti: "Ich finde das großartig, ganz ehrlich. Ich verstehe vollkommen, welche Ziele Lewis verfolgt. Er war bei McLaren und hat dort gewonnen. Er war bei Mercedes und hat dort gewonnen. Und er hat all diese Dinge erreicht."

"Er ist nun am Ende seiner Karriere, das ist keine Frage, und er möchte sagen können, dass er für Ferrari gefahren ist und auch mit Ferrari gewonnen hat. Ich glaube, das ist etwas, das tief in jedem Formel-1-Fahrer steckt."

"Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich habe Sebastian Vettel 2009 in Bahrain kennengelernt, als er gerade von Toro Rosso ins Topteam von Red Bull aufgestiegen war."

"Wir unterhielten uns am Flughafen, und er sagte zu mir: 'Mario, mein Traum ist es, eines Tages für Ferrari zu fahren.' Und das, obwohl er gerade den Top-Job bei Red Bull bekommen hatte! Aber in seinem Hinterkopf war dieser Gedanke schon da."

"Das sagt doch alles. Und Sie können sich das Interesse der Fans vorstellen, einfach nur zu sehen, was passieren wird. Wie wird er sich gegen Charles Leclerc schlagen, der schon lange dort ist und sehr erfahren ist? Aber ich bin sicher, dass Lewis Herausforderungen nicht scheut. Ich werde ihn ab jetzt Luigi nennen. (lacht)"

Frage: "Was denken Sie, wie wird er sich gegen Leclerc schlagen?"



Andretti: "Es wird für beide eine Herausforderung, und genau darum geht es im Sport. Am meisten wird Ferrari davon profitieren. Du hast zwei Fahrer, die beide ohne Zweifel in der Lage sind, zu gewinnen. Und was gibt es Besseres für ein Team?"