Warum die Top-Bosse der Formel 1 über eine "größere Zukunft" nachdenken

(Motorsport-Total.com) - Liberty Media ist seit fünf Jahren Eigentümer der Formel 1. Auf dem Business-F1-Forum, organisiert von der Financial Times und Motorsport Network, in Monaco haben wir mit dem Liberty-CEO Greg Maffei und dem F1-CEO Stefano Domenicali für die neueste Ausgabe von #ThinkingForward über die wichtigsten Meilensteine und ihre Zukunftspläne für die Formel 1 gesprochen.

© Liberty Media Stefano Domenicali (l.) und Greg Maffei (M.) sehen die Formel 1 gut aufgestellt Zoom Download

Greg Maffei: "Allen Anzeichen nach war die Formel 1 nie gesünder als heute. Das Interesse der Fans ist unglaublich groß. Wir haben einen großartigen Wettbewerb auf der Rennstrecke und wir haben den Teams geholfen. Als wir einstiegen, war Manor, das elfte Team, gerade für ein Pfund unter Insolvenzverwaltung verkauft worden. Und ich glaube nicht, dass man heute ein Team für weniger als 500 Millionen Dollar kaufen kann, vielleicht sogar für 700 Millionen."

ANZEIGE

"Man kann es versuchen. Aber es wird schwer sein. Es ist ein erstaunlicher Wertzuwachs. Und das liegt zum Teil an den Maßnahmen, die ergriffen wurden, um mehr Wettbewerb auf der Rennstrecke zu schaffen, der auch die Gesundheit dieser Teams stärkt. Man muss ein gesundes Ökosystem von Teams haben, damit es funktioniert. Und ich denke, all diese Dinge passieren, und man sieht auch das wachsende Interesse der Fans. Im Fernsehen und vor Ort haben wir noch nie so große Veranstaltungen erlebt. Es läuft ziemlich gut."

© Motorsport Images Auf dem Business-F1-Forum in Monaco war die Zukunft des Sports Thema Zoom Download

Frage: "Stefano, der wichtigste Meilenstein bei der Aufwertung der Teams war die Kostendeckelung, von der viele dachten, sie würde in der Formel 1 nie erreicht werden."

Stefano Domenicali: "Auf jeden Fall. Ich denke, die Vision, die Greg hatte, zusammen mit Chase (Carey), dem wir ein großes Lob aussprechen müssen, war die Notwendigkeit, eine Diskontinuität zu dem zu schaffen, was bisher passiert ist. Und Diskontinuität bedeutet, dass wir die Art und Weise ändern, dieses Sportbusiness professionell zu betreiben."

"Es war die Vision, das Geschäft der Formel 1 aus finanzieller Sicht nachhaltig zu gestalten. Wir können über Einnahmen sprechen, die höher sein könnten, aber die Kosten sind etwas, das man immer hat. Der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die Gewinnspanne größer ist, ist die Kontrolle der Ausgaben."

"Das war also ein sehr großer Meilenstein, der die Vision des Sports völlig verändert hat und dem System Glaubwürdigkeit verleiht. Ein nachhaltiges Geschäft bedeutet, dass die Teams investieren und wachsen können. Alle Elemente sind jetzt sicher und finanziell stark."

"Wir können über eine größere Zukunft nachdenken. An eine größere Zukunft zu denken bedeutet, dass wir die Vergangenheit der Formel 1 respektieren, aber neue Märkte erschließen müssen, die es uns ermöglichen, zu wachsen - nicht nur finanziell, sondern auch in Bezug auf das Bewusstsein und die Leidenschaft für den Sport. Wir sprechen über einen Sport, der ein emotionales Element haben muss; wir wollen die Hauptaufmerksamkeit auf die Strecke lenken."

"Es geht also um großartige Rennen und darum, dass die Fahrer, die für uns die Juwelen darstellen, die Möglichkeit haben, sich untereinander zu messen, und dass wir sie über die sozialen Medien sichtbar machen. Es ist wichtig, mit der neuen Generation in Kontakt zu kommen. Wir müssen verschiedene Erzählungen für verschiedene Arten von Fans schaffen."

Fotostrecke: Tabakwerbeverbot geschickt umgangen - Die kreativsten Ideen Bis zum endgültigen Tabakwerbeverbot haben es mehr und mehr Austragungsorte schon verboten, die bekannten Logos und Schriftzüge zu zeigen. Für diese Ausnahmen gab es damals ein paar kreativeren Ideen, als bloß die betroffene Fläche frei zu lassen ... Fotostrecke

Frage: "Ich glaube nicht, dass seit dem Verbot der Tabakwerbung Mitte der 2000er Jahre jemals ein derartiger Zustrom neuer Sponsorengelder in den Sport geflossen ist. So ziemlich jedes F1-Team, mit dem man spricht, muss jetzt Sponsoren absagen."

Maffei: "Ich glaube, das tun sie, denn auf dem Auto ist nur begrenzt Platz, um weitere Logos anzubringen. Das wachsende Interesse von Leuten, die wirklich etwas von der Technologie verstehen, spielt eine große Rolle."

"Das Interesse der Technologie-Communities im Silicon Valley ist enorm gewachsen - schauen Sie sich an, wie viele der Autos jetzt einen Technologiesponsor haben, wenn nicht sogar mehrere. Das hat eine neue Zielgruppe erschlossen, aber dann gibt es auch Fans, die eher zwangslos dabei sind, die vielleicht die Geschichten der Fahrer und die Persönlichkeiten schätzen."

"Außerdem werden unsere Fans immer jünger. Laut einer Umfrage (Motorsport Networks weltweite Fanumfrage 2021) haben wir das Durchschnittsalter um vier Jahre gesenkt. Das hat also eine ganze Reihe von Konsumgütern und von anderen Marken erschlossen, die Interesse zeigen. Wir haben also wirklich Glück, dass wir alle Arten von Sponsoreninteresse anziehen."

© Motorsport Images Organisiert wurde das Business-F1-Forum von der Financial Times und Motorsport Network Zoom Download

Domenicali: "Denken Sie nur das Thema Kryptowährung. Wir haben zehn verschiedene Krypto-Marken. Und ich kann Ihnen sagen, dass es im Softwaregeschäft ähnlich gut läuft. Es ist sehr gesund. Das bedeutet, dass zum ersten Mal keine Kredite mehr nötig sind, wie es früher üblich war, um sicherzustellen, dass die Teams überleben. Sie sind also sehr solide. Und das ist eine große Belohnung für ihre Investition in uns."

"Das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass die Gemeinschaft der Teams respektiert werden muss. Heute ist es kein Problem, mehr Teams zu haben, denn es gibt eine Liste; einige von ihnen sind lauter als andere, aber viele Leute und Investoren würden gerne in der Formel 1 sein. Aber wir müssen sie schützen. Dies ist ein weiteres Zeichen für ein sehr gesundes System."

Frage: "Haben Sie jetzt mit zehn Teams die richtige Anzahl von Teams?"

Domenicali: "Ich denke schon. Jeder, der mitmachen will, muss wirklich bedeutend sein."

Maffei: "Wenn wir über das junge Publikum sprechen, so ist es Netflix zu verdanken, dass so viele Menschen dazugekommen sind. Aber das Faszinierende ist, wie viele dieser Leute auf unterschiedliche Weise dazu gekommen sind. Soziale Medien spielen eine große Rolle."

"Auch das Gaming: Man kann in die Rolle von Lando Norris schlüpfen und auf der gleichen Strecke wie Lando fahren. Das ist für viele junge Fans sehr attraktiv. Das gab es vor sieben Jahren noch nicht, das war wirklich nicht geplant. Wir öffnen also den Sport und machen ihn attraktiver. Ja, es gibt Elemente der Exklusivität, ganz klar. Aber es gibt auch Elemente, an denen alle Fans teilhaben können."

© Liberty Media In Las Vegas wird die Formel 1 2023 ihr drittes US-Rennen abhalten Zoom Download

Frage: "Ein weiteres Ziel von Ihnen war es, den Sport in den Vereinigten Staaten auszubauen. Dieses Jahr ist Miami hinzugekommen. Nächstes Jahr werden wir in Las Vegas ein drittes Rennen in den USA haben. Welche anderen Bereiche wollen Sie in Zukunft vorantreiben?"

Domenicali: "Es gibt andere Regionen auf der Welt, die die Formel 1 haben wollen. Und ich denke, dass ein Bereich, den wir entwickeln wollen, der afrikanische Bereich ist, denn wir sind schließlich eine Weltmeisterschaft. Ich denke, dass wir sehr hart daran arbeiten, um sicherzustellen, dass wir in dieser Region sehr bald einen Grand Prix haben werden."

"Und dann ist da noch das Interesse des Fernen Ostens. Und wir wollen natürlich das Interesse Europas nicht verlieren, denn wir sind hier geboren. Und wir werden hier bleiben, denn ich höre viele Stimmen, die nicht wahr sind. Das Schöne an der aktuellen Situation ist, dass wir eine Menge Optionen haben."

Frage: "Eine der wichtigsten Strategien für die Zukunft ist der Übergang zu 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoffen, den wir im Jahr 2026 vollziehen werden. Das größte jährliche Sportspektakel der Welt dient quasi als Showcase."

Domenicali: "Das würde ich auch so sagen. Und ich denke, wir wollen realistisch sein. Wir wollen sehen, wie sich die Dinge unmittelbar entwickeln. Und wir glauben, dass dies eine Option ist, die es den Herstellern ermöglichen wird, in einer Dimension glaubwürdig zu sein, die auch für sie profitabel ist."

"Bei allem Respekt, aber zu denken, dass die Elektrifizierung in zwei Jahren die ganze Welt erfasst - wir wissen, dass das nicht möglich ist. Deshalb halten wir die strategische Entscheidung, mit Hybridmotoren nachhaltig zu sein, auch aus technischer Sicht für richtig. Und das ist der Grund, warum wir ein großes Interesse von anderen Herstellern haben, mit uns zusammenzuarbeiten."

Fotostrecke: Neue Formel-1-Strecken seit 2000 24.09.2000: Grand Prix der USA in Indianapolis. Das erste Premierenrennen der Formel 1 nach der Jahrtausendwende ist eigentlich keines. Einen Großen Preis der USA hatten schon mehrere Rennstrecken ausgerichtet, und zwischen 1950 und 1960 zählte das Indianapolis 500 zur Formel 1. Doch 2000 gingen die Piloten erstmals auf der 4,129 Kilometer langen Strecke an den Start, die das berühmte Oval mit einem Straßenkurs verbindet. Fotostrecke

Maffei: "Der Sport hat offensichtlich viele positive Eigenschaften. Wir glauben, dass es positiv sein kann, an Orte wie Afrika zu gehen und das Publikum und das Interesse am Motorsport in der ganzen Welt zu erweitern. Das ist nicht unbedingt der Ort, an dem wir das meiste Geld verdienen werden. Aber wenn man langfristig investiert, halten wir es für den richtigen Ansatz."

"Wir denken über Nachhaltigkeit nach. In den USA gibt es 250 Millionen Autos, von denen 200 Millionen fahren. Sie halten im Durchschnitt etwa elf Jahre und länger, die Leute kaufen Gebrauchtwagen. Im besten Fall haben wir 15 bis 17 Millionen Neuwagen pro Jahr. Selbst wenn ein Drittel oder die Hälfte davon elektrisch angetrieben wird, wird es sehr lange dauern, bis man die 200 Millionen Autos aus dem Verkehr gezogen hat."

"Wenn wir wirklich etwas gegen den Kohlendioxidausstoß unternehmen wollen, dann ist es die richtige und beste Lösung, andere Wege zu finden, um die vorhandenen 200 Millionen Autos zu betreiben. Ich sage nicht, dass wir das alles lösen werden. Aber wenn wir zu diesem Wissen beitragen können, wenn wir mit unserer Arbeit an nachhaltigen Kraftstoffen einen Beitrag leisten können, dann ist das meiner Meinung nach ein Gewinn."

© Motorsport Images Wohin wird sich die Formel 1 entwickeln? Liberty Media plant langfristiges Wachstum Zoom Download

Frage: "Wir haben über die fünf Jahre gesprochen, in denen Sie Eigentümer von Liberty Media sind, und Sie haben viel von dem umgesetzt, was Sie versprochen haben. Wie sieht es in den nächsten fünf Jahren aus?"

Maffei: "Wir haben das Privileg, dass wir ein 72 Jahre altes Unternehmen leiten können. Wir denken also über die langfristige Zukunft nach und darüber, wohin es sich entwickeln wird."

"Wir spüren jetzt viel Interesse. Wir wollen das Wachstum dieses Interesses auf breiterer Basis erhalten. Und wenn wir Dinge tun, wie nach Afrika zu gehen und etwas für die Nachhaltigkeit zu tun, dann denken wir darüber nach, wie wir dieses 72 Jahre alte Unternehmen in den nächsten fünf Jahren und in den fünf Jahren danach ausbauen können. Es gibt jetzt eine enorme Dynamik, die wir gerne nutzen möchten. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Breite des Sports."