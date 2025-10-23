  • 23. Oktober 2025 · 13:38 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Stuart Codling

Mercedes-Teamchef: Verstappen hat den "psychologischen Vorteil" im Titelkampf

Mit drei Siegen in vier Rennen ist Max Verstappen zurück im WM-Kampf: Toto Wolff glaubt sogar, dass der Red-Bull-Pilot ab sofort "einen psychologischen Vorteil" hat

(Motorsport-Total.com) - Der Formel-1-Titelkampf spitzt sich weiter zu: Während die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris um die WM-Krone kämpfen, wittert Red-Bull-Star Max Verstappen nach drei Siegen in den letzten vier Rennen wieder seine große Chance. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht den Niederländer im Vorteil.

Foto zur News: Mercedes-Teamchef: Verstappen hat den "psychologischen Vorteil" im Titelkampf

© circuitpics.de

Toto Wolff glaubt, dass Verstappen im WM-Kampf einen "psychologischen Vorteil" hat Zoom Download

"Ich verfolge das mit großem Interesse, weil ich selbst schon in einer ähnlichen Situation war, mit zwei Fahrern, die um die Meisterschaft kämpften, und der Gefahr, dass ein Dritter noch aufholen könnte", erinnert der Österreicher an frühere Jahre, als etwa Sebastian Vettel oder Max Verstappen dem Mercedes-Team gefährlich wurden.

Für Wolff steht fest: "Der Außenseiter hat immer einen kleinen psychologischen Vorteil, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, steht meistens gegen ihn", sagt er und verrät, dass er die WM-Chancen sogar einst durchgerechnet hat: "Es waren 19 oder 21 Prozent, irgendwas in der Richtung."

Wolff: "Ein einziger Ausfall kann alles ändern"

"Wenn man sich diese Wahrscheinlichkeit anschaut, ist sie sehr gering", weiß der Mercedes-Teamchef. "Doch ein einziger Ausfall kann alles ändern." Genau das hat sich in dieser Saison auch schon gezeigt: In den Niederlanden schied Norris mit einem technischen Defekt aus, während Piastri in Baku schon in der ersten Runde in der Mauer landete.

Die Tür für Verstappen steht also offen. "Und das wirkt sich auch auf das Fahren aus", meint Wolff, zum Beispiel, "wie aggressiv man bei einem Überholversuch wirklich vorgehen" könne. Als Beispiel nennt er den Großen Preis der USA in Austin, bei dem Norris lange hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc festhing.

"Am Ende hat er es geschafft, aber zwischendurch war es knifflig zu entscheiden, ob man die Nase vorn haben soll oder nicht", so Wolff. Für den Mercedes-Teamchef ist daher klar: Der aktuelle Weltmeister Verstappen ist in den letzten fünf Rennen des Jahres keinesfalls abzuschreiben.

Formel-1-Weltmeisterschaftsstand Fahrer
