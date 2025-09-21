  • 21. September 2025 · 22:05 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Kevin Hermann, Co-Autor: Cihangir Perperik

Antonelli zeigt Rebound in Baku: "Das Podium war so nah"

Andrea Kimi Antonelli schlägt nach zuletzt dürftigen Leistungen mit Platz vier in Baku zurück, ärgert sich aber über eine verpasste Podiumschance

(Motorsport-Total.com) - Andrea Kimi Antonelli meldete sich nach einem schwierigen Europa-Sommer mit einem starken vierten Platz beim Grand Prix von Aserbaidschan zurück. Der Mercedes-Junior schlug im Qualifying Teamkollege George Russell, fuhr ein kontrolliertes Rennen in der Spitzengruppe und verpasste nur knapp das Podium in Baku. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Monza, den Toto Wolff als "unterwältigend" bezeichnet hatte, war Baku somit ein klares Zeichen in die richtige Richtung.

Foto zur News: Antonelli zeigt Rebound in Baku: "Das Podium war so nah"

© LAT Images

Andrea Kimi Antonelli scheiterte mit Platz vier in Aserbaidschan knapp am Podium Zoom Download

Antonelli selbst zeigt sich nach dem Rennen mit seiner Performance zufrieden, auch wenn der kleine Makel blieb, die Chance auf das Podium nicht nutzen zu können. "Es ist ein bisschen enttäuschend, weil das Podium so nah war", sagt er. "Der harte Reifen fühlte sich sehr gut an, deutlich besser als der Medium. Der Abbau war minimal, jede Runde wurde es besser. Am Ende war es schade, weil ich overcutted wurde. Ich war fast im DRS von Carlos [Sainz], aber dann habe ich angefangen, ein bisschen mit dem Dirty Air zu kämpfen, vor allem im zweiten Sektor. Da litten die Reifen etwas."

Besonders gegen Liam Lawson musste sich Antonelli im ersten Stint lange gedulden. "Ich konnte sehen, wann er seine Energie einsetzte und wann nicht", erklärt er. "Aber ich hatte große Probleme bei der Traktion. Nur auf dem Hard hatte ich dann genügend Pace-Vorteil, um vorbeizugehen. Es ist schade, weil ich hinter ihm viel Zeit verloren habe, vor allem im ersten Stint. Vielleicht hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Aber insgesamt ein solides Resultat, und jetzt versuchen wir, es in Singapur noch besser zu machen."

Wolff lobt: Ein wirklich gutes Comeback nach Monza

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff sah in Baku einen klaren Fortschritt. "Es war ein wirklich guter Rebound nach Monza", betont er bei Sky. "Er hatte eine schwierige Phase in den Europa-Rennen, und jetzt hier mit einem soliden P4, im vorderen Feld, das ist etwas, worauf man aufbauen kann. Es geht darum, sich zu konsolidieren und weitere gute Wochenenden einzufahren."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Wolff macht dabei auch klar, dass die Kritik nach Monza keine öffentliche Bloßstellung, sondern schlicht Ehrlichkeit gewesen sei. "Ich habe versucht, ehrlich zu sein", sagt er. "Monza war nicht gut. Das habe ich ihm direkt gesagt, und so habe ich es auch öffentlich gesagt. Deswegen ist dieser Rebound hier zufriedenstellend." Gleichzeitig erinnert er daran, dass Antonelli mit 19 Jahren noch am Anfang seiner Entwicklung steht: "Da gehört auch dazu, dass man ihn kalibriert und sagt: Das erwarten wir jetzt von dir."

Mercedes-internes Duell und Reifentaktik

Schon in der ersten Runde sorgte Antonelli für Schlagzeilen, als er sich in Kurve eins ein hartes Duell mit Russell lieferte. Der junge Italiener ließ seinem Teamkollegen wenig Platz, sodass dieser vom Gas gehen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Wolff sieht die Szene gelassen: "Manchmal, wenn man so nah nebeneinander fährt, passiert so etwas. Es war in Ordnung. Da war keine böse Absicht von Kimi. Er hat die Tür ein bisschen offen gelassen, und George musste zurückziehen, um eine Berührung zu vermeiden."

Strategisch setzte Antonelli eher auf die Standardstrategie: Start auf Mediums, dann früher Boxenstopp - er war der erste Topfahrer, der die Reifen wechselte. Dadurch gelang es ihm, kurz nach dem Reifenwechsel Lawson auf der Strecke zu überholen, doch ein Undercut gegen Carlos Sainz funktionierte nicht.

Selbstkritik und Zuversicht

Antonelli bleibt trotz des Fortschritts selbstkritisch. "Es war viel besser als Monza, gar keine Diskussion", stellt er klar. "Monza war ziemlich schwach. Hier war es intensiver, das Tempo sehr hoch, es gab keinen Spielraum für Fehler. Ich habe ein paar kleine Fehler gemacht, aber es war auch mein erstes Mal in Baku in der Formel 1 - und wir haben im Training keinen Longrun gefahren. Es war also ein Stück weit Neuland."

Vor allem aber sieht er das Wochenende als wichtigen Schritt für seine persönliche Entwicklung: "Nach all der Kritik und den schwierigen Momenten haben wir jetzt ein gutes Ergebnis eingefahren. Das Wichtige ist, es jetzt konstant zu wiederholen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: F1-Weltmeister am Limit: Alonso rechnet schonungslos mit F1-Weltmeister am Limit: Alonso rechnet schonungslos mit Aston Martin ab
Foto zur News: Trotz Risiken: Warum Verstappen in Baku auf den harten Trotz Risiken: Warum Verstappen in Baku auf den harten Reifen startete
Foto zur News: Baku in der Analyse: Piastri crasht wieder, Hamilton Baku in der Analyse: Piastri crasht wieder, Hamilton missachtet Stallorder
Foto zur News: Podium verpasst: Hamilton spricht Klartext über Ferraris Podium verpasst: Hamilton spricht Klartext über Ferraris Probleme in Baku
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat

Formel-1-Datenexperte Kevin Hermann analysiert, warum McLaren in Monza und...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
Sonntag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Foto zur News: Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Singapur
Singapur
Hier Formel-1-Tickets sichern!
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Formel 1 App