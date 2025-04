Piastri widerspricht Norris: Der McLaren ist das schnellste Auto!

(Motorsport-Total.com) - Mit vier Siegen in den ersten fünf Saisonrennen legte McLaren 2025 seinen besten Formel-1-Saisonstart seit 27 Jahren hin. Zuletzt konnte das Team aus Woking 1998 vier der ersten fünf Rennen gewinnen - und am Ende des Jahres auch beide WM-Titel.

Doch bedeutet der starke Saisonstart auch, dass der McLaren MCL39 aktuell das schnellste Auto im Feld ist? Viele Experten gehen davon aus, und auch innerhalb des Teams vermutet man, momentan einen Vorsprung zu haben. Allerdings sehen das nicht alle so.

Lando Norris erklärt nach dem Rennen in Saudi-Arabien am vergangenen Sonntag zum Beispiel, dass er nicht überrascht sei, nicht auf dem Podium gelandet zu sein. Der Brite war zuvor im Qualifying in Q3 gecrasht und kam im Rennen "nur noch" bis auf Rang vier nach vorne.

Davon waren einige überrascht, weil sie damit rechneten, dass die Aufholjagd von Norris ihn bis aufs Podium führen werde. "Ich weiß nicht, warum die Leute so überrascht sind", winkt dieser jedoch bei Sky ab und betont: "Wir sind wahrscheinlich das konstanteste Team. Aber wir sind nicht schneller als der Rest."

Ferrari und Red Bull seien "in den meisten Qualifyings genauso schnell, und sie sind im Rennen genauso schnell wie wir", betont Norris und ergänzt: "Die Leute sagen ständig, dass wir die Besten sind, dass wir die Schnellsten sind, bla, bla, bla."

"Aber das liegt nur daran, dass wir im Training ein bisschen mehr Tempo zeigen", glaubt Norris und erklärt, dass die Leute daher "Mist" erzählen würden. In der Tat fällt auf, dass McLaren in diesem Jahr in allen FT3-Sessions an einem Samstag bislang die Nase vorne hatte.

Norris: Verstappen war "wahrscheinlich der Schnellste"

Die Pole holte man anschließend aber "nur" in drei von fünf Fällen. In Japan und zuletzt in Saudi-Arabien startete Max Verstappen jeweils vom ersten Platz - obwohl er in Suzuka im dritten Training noch mehr als eine halbe Sekunde Rückstand hatte, in Dschidda sogar mehr als acht Zehntel.

Und Norris glaubt, dass der Weltmeister auch im Rennen am Sonntag "wahrscheinlich der Schnellste" war und den Grand Prix nur wegen seiner Strafe nicht gewann. Norris gesteht zwar, dass McLaren aktuell "im Schnitt" wahrscheinlich schon das schnellste Auto habe.

Das liege aber nur daran, dass die Form bei anderen Teams von Wochenende zu Wochenende mehr schwanke. Ein Beispiel für diese These ist Red Bull, wo Verstappen in Japan und Saudi-Arabien zwar auf Pole fuhr, dazwischen in Bahrain aber ein katastrophales Wochenende erlebte.

Diese Schwankungen hat McLaren nicht in diesem Ausmaß, doch laut Norris ist es "nicht genug", nur im Durchschnitt das schnellste Auto zu haben. "Wir haben im Vergleich zu den anderen Teams immer noch große Probleme mit dem DRS. Wir sind auf den Geraden nicht schnell genug", nennt er ein Beispiel.

Teamkollege Oscar Piastri, der das Rennen in Dschidda gewann, wurde kurz danach mit der Aussage von Norris konfrontiert, dass der McLaren am Sonntag nicht das beste Auto gewesen sei. Er sieht das interessanterweise anders und erklärt: "Nein. Ich denke, unser Auto war trotzdem schneller."

Brown: Piastri "hatte noch etwas in der Hinterhand"

Zwar räumt auch der Australier ein, dass der Vorsprung auf Red Bull nicht so groß gewesen sei, "wie ich es mir gewünscht hätte." Denn vor allem im ersten Stint auf den Medium-Reifen habe er am Ende nicht mehr mit Verstappen mithalten können, gesteht er.

Aber: "Sobald wir freie Fahrt hatten, war unsere Pace okay", betont Piastri und erklärt: "Ich denke, wir haben immer noch einen Vorteil. Ich glaube nicht, dass er auf Oberflächen wie [in Dschidda] und auf Layouts wie diesem so groß ist. Aber wir haben im Moment immer noch ein sehr starkes Auto."

"Max war im Rennen sicherlich schneller als ich erwartet hatte. Über eine Runde war es keine große Überraschung, Max schnell zu sehen. Aber im Rennen hatte ich nicht erwartet, am Ende des Medium-Stints so stark kämpfen zu müssen", räumt der Australier zwar ein.

Er betont aber auch, dass die Strecken in Dschidda und Suzuka sich vom Layout her recht ähnlich seien. "Und es waren die beiden [Rennen], bei denen Max und Red Bull näher dran waren", so Piastri, der offenbar nicht davon ausgeht, dass es überall so eng zugehen wird.

Zumal McLaren-Boss Zak Brown bei Sky im Hinblick auf Piastris geringen Vorsprung am Ende erklärt: "Ich denke, er hatte noch etwas in der Hinterhand." Im Ziel lag der Australier lediglich 2,843 Sekunden vor Weltmeister Verstappen, doch laut Brown hätte er im Notfall noch einmal zulegen können.

Stella warnt: Können uns keine Fehler erlauben

Gleichzeitig betont aber auch der McLaren-Boss, dass Verstappen am ganzen Wochenende "konkurrenzfähig" gewesen sei und man wisse, dass die eigene Rennpace besser als das Tempo im Qualifying sei. Umso überraschender war es da, dass Piastri im ersten Stint solche Probleme hatte.

"Das war ein bisschen unerwartet", gesteht Andrea Stella. Denn eigentlich gehörte das Reifenmanagement bislang zu den großen McLaren-Stärken, und man habe gedacht, so der Teamchef, "dass wir hier wieder diese starke Eigenschaft des Autos nutzen könnten."

Doch im ersten Stint sei der Reifenabbau bei Piastri überraschend hoch gewesen, weshalb Stella betont: "Ich denke daher, die Botschaft ist für uns ganz klar. Die Abstände sind eng und wir müssen die Rennwochenenden perfekt ausführen, wenn wir diesen starken Saisonstart fortsetzen wollen."

Piastri selbst erklärt derweil, dass das nächste Rennen in Miami McLaren wieder mehr entgegenkommen sollte. Denn anders als in Bahrain und Saudi-Arabien wird dort am Tag gefahren - und damit bei vermutlich hohen Temperaturen. Und bei Hitze gilt der McLaren als besonders stark.

Lando Norris will seine Behauptung, dass der McLaren nicht das schnellste Auto sei, übrigens nicht als Ausrede für seine eigenen Leistungen hernehmen, die zuletzt schwächer als die des Teamkollegen waren. "Oscar macht einen großartigen Job, indem er zeigt, wo das Auto sein sollte", betont er.

"Also gibt es keinen Grund, irgendetwas die Schuld zu geben, außer zu sagen, dass ich auch dort oben sein muss", so Norris, der seit dem Saisonauftakt in Melbourne vor mehr als einem Monat nicht mehr gewann. Im gleichen Zeitraum holte Piastri zuletzt drei Siege in vier Rennen.