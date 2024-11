Zu viele Unfälle in Brasilien und Mexiko: Bei Williams werden Ersatzteile knapp!

(Motorsport-Total.com) - Für Williams waren die letzten beiden Rennen teuer: Alexander Albon zerstörte sein Auto sowohl im Mexiko-Training als auch im Brasilien-Qualifying, zudem kollidierte er im Mexiko-GP mit Yuki Tsunoda (Racing Bulls). Teamkollege Franco Colapinto landete in Brasilien gleich zweimal in der Mauer. Und jetzt gehen dem Team die Ersatzteile aus!

Teamchef James Vowles gibt zu, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit sein wird, um die Autos für das Rennen in Las Vegas wieder in den optimalen Zustand zu bringen. Das Team muss nicht nur sicherstellen, dass es genügend Ersatzteile hat, um das Wochenende zu überstehen, sondern auch, dass die bestmögliche Konfiguration von Upgrades zur Verfügung steht.

In seinem regelmäßigen Rückblick nach dem Rennen in der Williams-App sagt Vowles, dass die Arbeit im Team noch andauere, um herauszufinden, in welcher Form das Auto für Las Vegas sein wird. "Es gibt kein Team in der Startaufstellung, das fünf schwere Unfälle an zwei Rennwochenenden verkraften kann", stellt der Brite klar.

"Allein die Menge an Ersatzteilen, die wir haben, reicht nicht aus, um diese Menge an Verschleiß zu verkraften", so Vowles, der sich für das Rennen in Las Vegas dennoch "große Hoffnungen" macht. "Wir waren dort im vergangenen Jahr schnell, und ich bin zuversichtlich, dass das Auto unter diesen Bedingungen gut funktionieren wird."

"Brutales" Brasilien-Wochenende für Williams

"Wir werden also unser Bestes geben, um beide Autos auf die bestmögliche Spezifikation zu bringen, und wir haben genügend Ersatzteile, um das zu erreichen", so Vowles. Wie das aussehen wird, sei allerdings schwer vorherzusagen.

Nach dem Rennen in Sao Paulo sind erst wenige Tage vergangen. "Wir sind immer noch dabei, die Teile aus Brasilien zurückzubekommen und herauszufinden, was wir in Sachen Design und Set-up tun müssen, um die bestmögliche Situation zu erreichen."

Das Wochenende in Brasilien war für Williams aber nicht nur wegen der Unfälle schmerzhaft. Im Kampf um die Konstrukteurswertung hängt das Team nach dem Doppelpodium von Alpine nun hoffnungslos auf dem neunten Gesamtrang fest.

"Das Brasilien-Wochenende war wahrscheinlich das brutalste, an das ich mich in meiner Karriere erinnern kann", gibt Vowles zu. Dennoch glaubt der Williams-Teamchef nicht, dass das Ergebnis etwas an seiner Überzeugung geändert hat, was das Team in Zukunft erreichen kann.

Brasilien war "nur ein kleiner Ausrutscher"

"Dieses Team ist dabei, sich wieder so aufzubauen, dass es in Zukunft Rennen gewinnen kann. Das geschieht nicht über Nacht. Es passiert nicht ohne signifikante Veränderungen im gesamten Team und dieses eine Rennen ist nur ein kleiner Ausrutscher im Rahmen eines mehrjährigen Programms."

"Das bedeutet nicht, dass es weniger weh tut", verrät Vowles, dass das Ergebnis von Brasilien dennoch schmerzt. "Aber ich will, dass wir erfolgreich sind und gut abschneiden. Ich bin nicht hierhergekommen, um den einen oder anderen Punkt zu erkämpfen, sondern um für Siege und mehr in der Zukunft zu kämpfen. Und das geht nicht ohne ein gewisses Maß an Kompromissen auf dem Weg dorthin, ohne den Wiederaufbau einer Mannschaft."

"Ja, es ist schmerzhaft, was am vergangenen Wochenende passiert ist, aber es hat nichts an unserem Ziel geändert", bleibt der Williams-Teamchef ehrgeizig. "Im Gegenteil, es hat mich noch mehr darin bestärkt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um dieses Ziel zu erreichen, aber wir können es gemeinsam als Team schaffen."