Irres Regen-Qualifying in Brasilien: Verstappen, Sainz, Hamilton früh k.o.!

(Motorsport-Total.com) - In einem völlig verrückten Regenqualifying mit fünf schweren Unfällen am Sonntagmorgen in Interlagos hat sich letztendlich Lando Norris (McLaren) die Poleposition gesichert. Gleichzeitig sicherte sich sein schärfster Rivale im Kampf um die Formel-1-WM 2024, Max Verstappen (Red Bull), nur den 17. Startplatz.

© Motorsport Images Carlos Sainz sorgte für einen der fünf (!) Unfälle im Sonntagsqualifying Zoom Download

Norris fuhr unter schwierigsten Verhältnissen eine Bestzeit von 1:23.405 Minuten und verwies damit George Russell (Mercedes) um 0,173 Sekunden auf Platz 2. Die beiden behielten in der Schlussphase der turbulenten Session die Nerven, blieben fehlerfrei und starten daher am Nachmittag aus der ersten Startreihe.

Dahinter würfelte der Regen das Ergebnis ordentlich durcheinander: Yuki Tsunoda (Racing Bulls) wurde Dritter, Esteban Ocon (Alpine) Vierter und Liam Lawson (Racing Bulls) Fünfter. Kurz vor Schluss standen die beiden Racing Bulls sogar noch auf P2/3.

ANZEIGE

Charles Leclerc (Ferrari) wurde Sechster, vor Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren), der seine letzte Runde versemmelte, Fernando Alonso und Lance Stroll (beide Aston Marton) auf Platz 10.

Sieben Minuten vor Schluss musste Q3 bei strömendem Regen zum ersten Mal unterbrochen werden. Es war bereits die vierte rote Flagge des Vormittags. Verursacher diesmal: Alonso, der in Kurve 11 mit dem rechten Hinterrad voran in die Reifenstapel schlitterte.

Für Aston Martin bereits der zweite Crash des Qualifyings - und insofern ein großes Problem, als es Stand jetzt vermutlich nicht möglich sein wird, beide Autos für das schon um 16:30 Uhr deutscher Zeit stattfindende Rennen zu reparieren.

Mit 3:31 Minuten auf der Uhr wurde Q3 erneut unterbrochen. Diesmal stand Albon beim Senna-S. Auch Williams hat also zweimal Blechschaden im Qualifying - und die Mechaniker stehen vor der "Mission: Impossible", beide Autos rechtzeitig zu reparieren.

Albon war beim Anbremsen des Senna-S das Heck weggegangen und erkundigte sich danach am Boxenfunk: "Haben die Bremsen versagt?" Danach hielt er sich am Handgelenk - aber das tut wahrscheinlich weniger weh als der Materialschaden. Bitter für Albon: Er lag zum Zeitpunkt seines Unfalls auf dem zweiten Platz.

Die extrem schwierigen Bedingungen wurden am frühen Sonntagmorgen auch einigen Mitfavoriten zum Verhängnis. Verstappen (12.) schied in Q2 aus, weil er wegen einer roten Flagge seine Runde nicht mehr zu Ende fahren konnte.

Carlos Sainz (Ferrari), vor einer Woche noch umjubelter Sieger in Mexiko, baute im Senna-S einen Crash und belegte Platz 14. Lewis Hamilton (Mercedes) wurde gar nur 16., fluchte nach seiner letzten Runde über sein Auto.

Und Nico Hülkenberg? Der Haas-Pilot, in Brasilien 2010 unter ähnlichen Bedingungen auf Poleposition, verlor das Qualifyingduell gegen seinen Teamkollegen und wurde 19. Nicht zuletzt wegen eines Ausritts auf seiner alles entscheidenden Runde.

Zum Thema:

Ergebnis, Sprint





Ticker: Paddock live mit Ruben Zimmermann





Stream: Analyse live auf YouTube





ANZEIGE

Q1: Wie kam's zur ersten roten Flagge?

Zur ersten roten Flagge kam es nach neun Minuten von Q1, als Franco Colapinto (Williams) ausgangs Senna-S in den Reifenstapeln festhing. Der Argentinier, dessen Großvater vor ein paar Tagen verstorben ist und der in Südamerika gefeiert wird wie ein Nationalheld, kam in Kurve 2 erstmals kurz ins Rutschen, war dann in Kurve 3 früh am Gas und verlor das Heck außer Kontrolle.

Colapinto schlug mit der rechten Seite voran in die Barrieren ein und bescherte damit seinen Mechanikern in der kurzen Pause bis zum Rennen zusätzliche Arbeit. Zum Zeitpunkt seines Crashs lag er an neunter Stelle.

Es war eine Phase, in der Valtteri Bottas (Sauber) gerade als erster Phase Intermediates aufgezogen hatte und auch Russell an Mercedes funkte, dass er kaum noch stehendes Wasser sehe und man über Intermediates nachdenken könne.

ANZEIGE

Doch Colapintos Crash auf Full-Wets war der Beweis dafür, wie schwierig die Bedingungen immer noch waren. Und durch die Unterbrechung der Session ohne gleichzeitigen Fahrbetrieb regnete es natürlich wieder neu auf die Strecke drauf.

Nach der Unterbrechung war der Regen wieder etwas stärker, und alle verbliebenen Fahrer gingen mit Full-Wets auf Zeitenjagd. Eine Phase des Qualifyings, in der beide Mercedes außerhalb der Top 15 lagen. Zumindest Hamilton schob sich aber mit seinem ersten Versuch nach dem Neubeginn kurzzeitig auf Rang 14, und Russell fuhr wenig später sogar die zu dem Zeitpunkt zweitbeste Zeit.

Q1-Aus: Was war bei Hamilton und Hülkenberg los?

Norris hatte in Q1 Riesenglück, den Cut zu schaffen. Der McLaren-Pilot lag mit Ablauf der Zeit noch im roten Bereich, schaffte aber mit seiner allerletzten Runde noch den Sprung auf Platz 15, 0,206 Sekunden vor Hamilton. Der fluchte am Boxenfunk: "Dieses verdammte Auto, Mann!"

ANZEIGE

Bestzeit fuhr im ersten Segment Verstappen in 1:28.522 Minuten, eine halbe Sekunde vor Albon und Russell. Die schnellsten Zeiten fielen ganz am Ende der Q1-Session, weswegen sich Hamilton umso mehr ärgern wird, dass er sich nicht ausreichend steigern konnte.

Gemeinsam mit dem siebenmaligen Weltmeister scheiterten auch Oliver Bearman (Haas), Colapinto, Nico Hülkenberg (Haas) und Guanyu Zhou (Sauber) am Top-15-Cut. Bitter für Hülkenberg: Er rutschte auf seiner letzten schnellen Runde in der letzten Kurve von der Strecke. Theoretisch hätte er danach noch eine Runde fahren können, für die fehlte ihm aber der Schwung bei Start und Ziel. Letztendlich fehlten ihm 0,679 Sekunden auf die rettende Norris-Zeit.

Eine Woche nach Mexiko: Wie flog Sainz in Q2 raus?

Zu Beginn von Q2 war Piastri der Erste, der auf Intermediates rausfuhr - und relativ rasch war anhand seiner Rundenzeiten klar, dass auch alle anderen die Full-Wets erstmal zur Seite legen können.

ANZEIGE

Sechs Minuten vor Schluss gab's dann die zweite rote Flagge des Morgens, und wieder im Senna-S: Sainz ging in Kurve 2 etwas zu früh aufs Gas, dabei drehten die Hinterräder durch, er verlor die Kontrolle und rutschte weg. "Ich bin gecrasht. Sorry, Jungs", bedauerte der Mexiko-Sieger am Boxenfunk.

Am Ferrari war das rechte Hinterrad abgeschlagen und der Heckflügel komplett hinüber. "Das sieht richtig ungesund aus", analysierte der ehemalige Mercedes-Aerodynamiker Philipp Brändle im Live-Kommentar von ServusTV.

Was brach Verstappen in Q2 das Genick?

Als es in Q2 wieder losging, waren noch 5:51 Minuten Restzeit auf der Uhr. Und McLaren funkte an Piastri: "Oscar, wir haben leichten Regen in der Boxengasse. In vier Minuten wird der Regen wieder stärker." Sodass wieder ein spektakuläres Finish angerichtet war, zumal Norris zu dem Zeitpunkt noch auf Platz 11 lag. Aber die Strecke ließ noch Verbesserungen zu, und so schob sich Norris gleich mit seiner ersten Runde auf Platz 3.

ANZEIGE

Dann der nächste Crash, als Lance Stroll (Aston Martin) im Senna-S aquaplante und abflog. Ein Unfall mit Konsequenzen, denn Rennleiter Niels Wittich sicherte die Situation nach kurzer Gelbphase mit der dritten roten Flagge des Qualifyings - noch bevor Verstappen seine Runde zu Ende fahren konnte.

48 Sekunden Restzeit waren nicht genug, um Q2 nochmal neu zu starten, und so schieden am Ende des zweiten Segments Bottas, Verstappen, Sergio Perez (Red Bull), Sainz und Pierre Gasly (Alpine) auf den Positionen 11 bis 15 aus.

ANZEIGE

Für Verstappen bedeutet das im Rennen, sollte es stattfinden, den 17. Startplatz. Weil er ins Wochenende wegen Motor- und Auspuffwechsels (+5) vorbelastet gestartet ist.

Qualifying am Rennsonntag: Gab's das schon mal?

Brasilien 2024 geht als sechster Grand Prix in die Formel-1-Geschichte ein, bei dem das Qualifying erst am Rennsonntag stattfinden konnte. Zum ersten Mal war das beim Grand Prix von Japan 2004 der Fall, als Suzuka von einem Taifun heimgesucht wurde.

Spannende Statistik: Bei allen fünf bisherigen Sonntagsqualifyings sicherte sich am Ende ein deutscher Fahrer die Poleposition. Michael Schumacher (Ferrari) in Suzuka 2004, Sebastian Vettel (Red Bull) in Suzuka 2010 und Melbourne 2013, Nico Rosberg (Mercedes) in Austin 2015 und nochmal Sebastian Vettel (Ferrari) in Suzuka 2019.

Warum eigentlich Qualifying am Sonntagmorgen?

Zur eigentlich geplanten Zeit am Samstag regnete es im Großraum Sao Paulo stark, sodass ein sicherer Fahrbetrieb nicht gewährleistet und das Qualifying auf Sonntagmorgen um 7:30 Uhr Ortszeit verschoben werden musste. Angesichts der eher schlechten Wetterprognose für Sonntagnachmittag wurde gleichzeitig das Rennen vorverlegt, von geplant 14:00 auf 12:30 Uhr Ortszeit in Brasilien.

Wo kann man den Grand Prix von Brasilien live sehen?

Unabhängig von den Live-Übertragungen im TV gibt's auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de (Kanal jetzt kostenlos abonnieren!) jede Nacht eine Live-Zusammenfassung des Geschehens in Brasilien. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll präsentieren dort die F1-Show mit der Analyse der Sessions und den wichtigsten News und Infos aus dem Paddock, recherchiert mit Support des neunköpfigen Motorsport-Network-Teams im Autodromo Jose Carlos Pace.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

In Deutschland wird das Rennen in Brasilien nicht im Free-TV übertragen. Lediglich Pay-TV-Dienste wie Sky (alle Sessions) zeigen die Formel 1 in Brasilien live. Das Rennen startet am Sonntag um 16:30 Uhr MEZ. (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht für Brasilien!)





ANZEIGE

Seite neu laden: Dieser Qualifyingbericht wird laufend aktualisiert. Erst wenn dieser Hinweis verschwunden ist, sind keine weiteren Updates mehr geplant.