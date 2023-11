"Schrecklich", "scheiße", "Schrott": Fahrer kritisieren Pirelli-Reifen

(Motorsport-Total.com) - Mehrere Formel-1-Fahrer haben nach dem F1-Sprint beim Grand Prix von Sao Paulo in Brasilien die Pirelli-Reifen kritisiert, die sich "schrecklich anfühlten", da der starke Abbau die Pace und die Strategieoptionen einschränkte. Während sich Sieger Max Verstappen und Polesetter Lando Norris an der Spitze absetzen konnten, wurde das Mittelfeld durch DRS-Züge und ein hohes Maß an "Lift & Coast" bestimmt, um den Reifenverschleiß und die Temperaturen zu kontrollieren.

Mit Ausnahme von drei Fahrern starteten alle in das 24-Runden-Rennen am Samstag auf weichen Reifen, während die drei Mediumfahrer (beide Haas-Autos und Logan Sargeant) nach der Hälfte des Rennens über einen ähnlich schlechten Verschleiß klagten.

An der Spitze der Beschwerden stand Williams-Pilot Alex Albon, der findet, die Reifen fühlten sich "schrecklich an" und die harte Mischung sei unbrauchbar gewesen: "Es sah überall nach Schrott aus. Es war ein langsames Rennen. Der Reifenverschleiß ist einfach massiv. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich schrecklich an, zu fahren."

"Ich denke, dass es allen schlecht gehen muss, denn die Pace war eigentlich gar nicht so schlecht, aber das Rennen fühlte sich für mich nicht gut an. Es ist also hart. Es fühlt sich seltsam an, denn wenn man so viel Rückstand hat, sollte man meinen, dass alle auf härtere Reifen hätten wechseln sollen. Aber die harten Reifen sind hier so schlecht, dass man die weichen Reifen nehmen muss, weil sie den Grip haben, den man braucht. Diese Reifen sind einfach nicht gut. Man muss sie so sehr managen."

Albon meint, dass dies auch in Mexiko, Katar, den USA und im Qualifying der Fall gewesen sei: "Der Abbau ist sehr hoch, vor allem, wenn wir in heißere Gefilde und auf schwierige Strecken mit hohen Geraden kommen. Diese Strecken mit altem Asphalt neigen dazu, die Reifen zu zerfressen. Es fühlt sich an, als ob wir nur herumbummeln."

Lewis Hamilton meint, er habe noch nie einen so extremen Abbau auf der Strecke von Sao Paulo erlebt, während AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo einen Teil der Schuld auf den Streckenbelag schiebt. Nach seinem neunten Platz sagt der Australier: "Die Strecke war super seltsam, natürlich auch mit den Reifen. Der Asphalt hier ist schlecht. Es ist scheiße."

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hingegen meint, die Reifenprobleme decken sich mit denen früherer Saisons. Er sagt: "Es war schon immer so, dass wir bei heißeren Rennen mehr mit Überhitzung zu kämpfen haben. Ich habe also nicht das Gefühl, dass es dieses Jahr besonders schlimm ist, verglichen mit anderen Jahren. Es ist ziemlich ähnlich. Ich habe genauso viel zu kämpfen wie in den letzten Jahren, was die Überhitzung und den Umgang damit angeht. Das ist immer der Fall."