Bianca Bustamante wird erste Frau im McLaren-Nachwuchsprogramm

(Motorsport-Total.com) - Die 18-jährige Bianca Bustamante von den Philippinen gehört ab sofort zum Nachwuchsprogramm von McLaren und ist damit die erste Frau, die sich über die Unterstützung des britischen Traditionsrennstalls freuen darf. Die Nachwuchspilotin fährt in diesem Jahr unter anderem in der F1 Academy, einer Formelserie für Rennfahrerinnen, in der sie vor dem Saisonfinale in Austin (Texas) den siebten Platz der Gesamtwertung belegt.

© McLaren Bianca Bustamante gehört ab sofort zum McLaren-Nachwuchsprogramm Zoom Download

"Dies ist ein unwirklicher Moment in meiner Karriere", freut sich Bustamante. "Bei McLaren und ART Grand Prix zu unterschreiben, übertrifft alles, was ich mir je hätte vorstellen können, als ich auf den Philippinen noch Kartrennen fuhr. Es fällt mir immer noch schwer, meinen Namen neben McLaren zu sehen, ohne dabei emotional zu werden, denn die Geschichte und das Erbe, die mit diesem Team verbunden sind, machen mich wirklich sprachlos."

"Ich bin so dankbar für diese Chance, denn ich glaube, dass ich jetzt die bestmögliche Entwicklungsstruktur um mich herum habe, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen", sagt Bustamante, die künftig in den Papaya-Farben von McLaren auftritt und ab 2024 auch im Design des Formel-1-Teams für das Nachwuchsteam von ART Grand Prix in der F1 Academy startet.

Der 18-Jährige ist seit ihrem fünften Lebensjahr im Motorsport aktiv und gewann mehrere Kartmeisterschaften in Asien. In der Saison 2022 startete die Philippinerin in der W-Serie, wo sie in sieben Rennen allerdings nur zwei Punkte holte. Seit diesem Jahr tritt Bustamante in der F1 Academy an, erzielte zwei Siege und zwei Podestplätze. Ihre Prema-Teamkollegin Marta Garcia führt die Meisterschaft an.

ANZEIGE

"Junges Talent mit brillanter Arbeitsmoral"

Das Ziel des McLaren-Nachwuchsprogramms, das vom ehemaligen Formel-1-Fahrer Emanuele Pirro geleitet wird, ist die Unterstützung junger Talente auf ihrem Weg in die Formel 1, die IndyCar-Serie und der Formel E. In allen drei Serien ist McLaren aktuell vertreten.

"Ich bin erfreut, dass Bianca unserem Fahrerentwicklungsprogramm beitritt", sagt Pirro. "Sie ist ein vielversprechendes junges Talent, das eine brillante Arbeitsmoral hat und sich eng an die Werte unseres Teams anlehnt. Ich bin gespannt darauf, an ihrer Entwicklung als Rennfahrerin zu arbeiten. Wir sind begeistert, dass Bianca das Team in der F1 Academy Serie vertritt und wir freuen uns darauf, sie 2024 in Papaya fahren zu sehen."

© ADAC Motorsport In der F1 Academy starten 2023 fünf Teams mit je drei Autos Zoom Download

"Das Team ist stolz, dass Bianca zu uns kommt und sich McLaren künftig an der F1 Academy beteiligt", erklärt McLaren-Teamchef Andrea Stella. "Es ist eines unserer Grundprinzipien, ein vielfältiges und integratives Team zu sein. Daher freuen wir uns, an der Arbeit der Formel 1 zu dem wichtigen Thema der Verbesserung der Geschlechtervielfalt im Motorsport beteiligt zu sein."

Bustamante "möchte Titelkampf bestreiten"

"Wir sind gespannt, Bianca im Rahmen des McLaren Racing Driver Development Programms unter der Leitung von Emanuele wachsen und Fortschritte machen zu sehen", so Stella. Bustamante hat nun große Ziele: "Im Jahr 2023 ging es vor allem darum, meinen Speed zu verbessern, den ich in diesem Jahr in mehreren Rennen unter Beweis gestellt habe."

"2024 ist es mein Ziel, Konstanz zu schaffen und meine mentale Stärke zu verbessern, um in der kommenden F1-Academy-Saison einen Titelkampf zu bestreiten", sagt die McLaren-Nachwuchspilotin ehrgeizig. "Im Moment konzentriere ich mich darauf, die F1 Academy-Saison in Austin gut abzuschließen, aber wir werden uns sofort an die Arbeit für die Saison 2024 machen. Ich war in meinem Leben noch nie so motiviert!"

"Ein großes Dankeschön geht an Susie Wolff und das Team der F1 Academy, die so hart für uns Mädchen gekämpft haben und uns diese Chance geben, die Besten zu sein, die wir sein können", so Bustamante. "Ein weiterer Dank geht an Zak Brown, Andrea Stella, Emanuele Pirro, Sebastian Philippe, meine Sponsoren und alle meine Unterstützer, die an mich glauben und das alles möglich machen. Ich bin voller Dankbarkeit und ich verspreche, alles zu geben."