Tracklimits erregen die Gemüter, aber: Verstappen holt Pole in Österreich!

"Können wir nochmal fahren? Was verdammt? Was für ein Witz mit den Tracklimits", ärgerte sich Perez. 'ORF'-Alexander Wurz nimmt FIA-Rennleiter Niels Wittich aber in Schutz: "Beim Tennis ist es auch so, dass der Ball out gegeben wird, wenn er out ist. Mir persönlich ist das auch zu viel. Aber was soll er machen, wenn die drüberfahren?"

