Reifenverschleiß: Haas reagiert mit Mini-Update auf anhaltende Probleme

Letztendlich fehle es einfach an Konstanz. "Generell ist es an den Wochenenden so, dass man in einer Session auf P8 steht, in der nächsten auf P18, und in der nächsten wieder auf P10", so Magnussen, der vermutet, dass das Arbeitsfenster des Autos "sehr schmal" ist.

