Mercedes-Chancen in Abu Dhabi: "Sehen konkurrenzfähig aus"

Also zum Beispiel so wie in Baku in diesem Jahr: Ferrari verzeichnete einen Doppelausfall, Mercedes holte 27 Punkte. Oder Le Castellet, wo Mercedes 33 Zähler einfuhr, Ferrari nur elf. Zuletzt in Brasilien holte Mercedes 21 Punkte auf die direkte Konkurrenz auf, wobei Ergebnisse in dieser Größenordnung eher eine Seltenheit waren in der Formel-1-Saison 2022.

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.