Vor Start in Barcelona: Unbeobachtetes Regeldrama an der Red-Bull-Box

Der Verband meldete keinen Regelverstoß seitens Red Bull. Zumal es in Artikel 6.4.2 wörtlich heißt: "No fuel intended for immediate use in a car may be more than ten degrees centigrade below ambient temperature." Entscheidend dabei die Formulierung "immediate use" - sprich: Die Temperatur muss nur unmittelbar vor dem tatsächlichen Einsatz korrekt sein.

