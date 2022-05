Nach Kritik an der FIA: Alonso führt klärendes Gespräch mit dem Präsidenten

"Ich begann die Runde hinter Lando und dachte, wir hätten nur noch ein, zwei Sekunden Luft bis zum Ende der Session. Dabei waren es noch 20 Sekunden. Wenn ich das vorher weiß, lasse ich mehr Abstand für meine Runde. Am Funk habe ich gehört, dass es knapp ist. 'Go now, now, now!' Also bin ich sofort aufs Gas, was gar nicht nötig gewesen wäre."

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.