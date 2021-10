Yuki Tsunoda: Duell mit Lewis Hamilton? "Mir doch egal!"

Sein Rennen verloren hat Tsunoda aber nicht in dem Moment, als er von Hamilton überholt wurde, sondern in dem Moment, als er sich gedreht hat. Mit Blick darauf, dass an diesem Wochenende eigentlich sein Heimrennen, der Grand Prix von Japan in Suzuka, im Formel-1-Kalender gestanden hätte, meint Tsunoda abschließend noch: "Ein positiver Aspekt ist vielleicht, dass ich mich nicht vor den japanischen Fans gedreht habe. In Zukunft will auf jeden Fall versuchen, so etwas zu vermeiden."

