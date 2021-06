Nikita Masepin: "In der Formel 1 gibt es nicht viele Gentlemen"

Ein weiteres Qualifying-Thema waren zuletzt rote Flaggen. Zum dritten Mal in Folge profitierte heute ein Fahrer von einer selbst ausgelösten Unterbrechung. In Monaco konnte Charles Leclerc so seine Poleposition behalten, in Baku war es Yuki Tsunoda, der in Q3 seine Position behielt, und heute in Le Castellet kam ausgerechnet Masepins Teamkollege Mick Schumacher mit einem Unfall in Q2 .

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.