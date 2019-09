Hamilton über Monza-Buhrufe: "Das schlimmste Podium für mich"

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton wurde in Monza von einigen Zuschauern nicht gerade freundlich empfangen. Sowohl am Samstag nach der Qualifikation als auch am Sonntag nach dem Rennen gab es laute Buhrufe gegen den Weltmeister. "Ich werde von allen Fahrern, die in der Geschichte dieses Rennens hier angetreten sind, am meisten ausgebuht. Das ist nicht besonders schön", so Hamilton auf dem Podest.

Lewis Hamilton hatte auf dem Podium in Monza nicht gerade viel Spaß

"Es ist das schlimmste Podium für mich", so der Brite. Kurze Zeit später haben sich die Emotionen etwas gelegt, und auf Instagram schreibt Hamilton im Hinblick auf die Pfiffe und Buhrufe: "Wow, Italien. Eure Energie hat man heute auf der ganzen Welt gehört. Dafür bewundere ich euch so sehr. Eure Leidenschaft ist ganz besonders. Die Buhrufe sind nicht so angenehm, aber es ist okay, ich kann das ab."

"Ich hoffe, dass sich die Dinge im Laufe der Zeit ändern, und dass es in so einem schönen Land keine Buhrufe mehr geben wird. Trotzdem wünsche ich euch allen Positivität und nur gute Dinge in eurem Leben", so Hamilton. Der Weltmeister ist nicht der erste Fahrer, der auf einem Podium ausgebuht wird. Das passierte zum Beispiel auch schon Sebastian Vettel und Nico Rosberg.

Und auch in anderen Serien sind Pfiffe und Buhrufe keine Seltenheit. In der MotoGP haben es die Spanier Marc Marquez und Jorge Lorenzo bei Rennen in Italien zum Beispiel ebenfalls immer schwer.