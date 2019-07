Rosberg: Verstappen hat Leclerc absichtlich abgedrängt

"Das ist so schwierig zu beurteilen", schickt der Deutsche in seinem neuesten Youtube-Video voraus. Er erinnert sich an seinen Zusammenstoß mit Lewis Hamilton in Spielberg 2016, als sich die beiden Mercedes-Fahrer ebenso in Kurve 3 in der letzten Runde in die Quere kamen. Damals wurde Rosberg für das Verursachen einer Kollision nachträglich mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt.

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.