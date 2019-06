Motorschaden, Q1-Aus und Merchandise-Panne: Racing Point enttäuscht Heimfans

(Motorsport-Total.com) - So hatte sich das Racing-Point-Team sein Heimspiel in Kanada nicht vorgestellt. Beim Qualifying in Montreal blieben gleich beide Fahrzeuge in Q1 hängen ( Formel 1 2019 live im Ticker ). Sergio Perez wurde nach einem kleinen Fahrfehler in der Haarnadel nur 16., Lokalmatador Lance Stroll setzte seine Strähne als 18. fort: Er scheiterte bislang in jedem seiner Qualifyings für das Team in Q1.

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.