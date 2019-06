Formel-1-Wetter Kanada: Kein Regen, keine Hitze

(Motorsport-Total.com) - Ein Chaosrennen wie im Jahr 2011 wird es beim Großen Preis von Kanada 2019 nicht geben. Auf der Ile Notre-Dame soll es laut aktuellen Vorhersagen am gesamten Formel-1-Wochenende trocken bleiben. Laut 'kachelmannwetter' steigt die Regenwahrscheinlichkeit am Freitag auf maximal fünf Prozent, am Samstag und Sonntag liegt sie sogar durchgehend bei null Prozent.

© LAT In diesem Jahr soll es in Kanada trocken bleiben Zoom Download

Auch extreme Temperaturen gibt es nicht. Während in Deutschland in diesen Tagen teilweise die Marke von 30 Grad geknackt wird, steigen die Temperaturen am Circuit Gilles-Villeneuve am Rennsonntag auf maximal 25,8 Grad. Am Freitag und Samstag ist es mit maximal 22 Grad sogar noch etwas kühler. Auch der Wind sollte mit Böen von maximal 40 km/h am Freitag kein großes Thema werden.

ANZEIGE

Das Rennen beginnt am Sonntag in Europa um 20:10 Uhr MESZ zur besten Sendezeit (14:10 Uhr Ortszeit). In der Formel-1-Saison 2019 gab es bislang noch kein Regenrennen. In Monaco tröpfelte es zuletzt zwar leicht, alle Fahrer konnten das Rennen aber problemlos auf Slicks beenden.