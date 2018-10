Red Bull stellt klar: Ricciardo und Verstappen dürfen (fast) frei fahren

Er wünscht, dass Ricciardos und Verstappens Augen an die Rückspiegel geheftet sind. "Sie müssen sich mehr auf das konzentrieren, was diese Jungs machen, als auf sich selbst." In der Umsetzung sieht die Taktik wohl so aus, dass die beiden die Mercedes und Ferraris blocken, indem sie im Formationsflug auf die erste Kurve zufahren. "Synchrones Fahren und so spät bremsen wie möglich", gibt Horner die Marschroute aus, warnt aber davor, sich nach überstandener Crashgefahr in Sicherheit zu wiegen: "Wer das schnellere Auto hat, kann hier noch immer überholen", so der Teamchef.

