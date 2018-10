Ross Brawn: Vettels Formtief kein Zufall

Nach dem Crash in Deutschland früher in der Saison, wo Vettel das Rennen angeführt hatte, folgte der Dreher in Italien. In Frankreich geriet er mit Valtteri Bottas aneinander und verlor so Boden im Titelkampf. "Schon am Freitag hat er einen kleinen Fehler begangen, als er bei Roten Flaggen nicht schnell genug abgebremst und sich so eine Startplatzstrafe von drei Plätze eingefahren hatte", so Brawn.

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.