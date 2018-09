McLaren-Kernproblem lokalisiert: Mit Extrem-Set-up nach Russland

"Die Arbeit (am jetzigen Fahrzeug; Anm. d. Red.) hat nicht aufgehört", versichert der zweimalige ChampCar-Meister. "Wir arbeiten mit Volldampf am Auto für die kommende Saison, aber versuchen gleichzeitig, an jedem Wochenende etwas besser zu werden, um Punkte zu kämpfen und unsere Position in der Weltmeisterschaft zu verbessern." Alonso hat sich mit dem siebten Platz in Singapur auf Platz acht der WM-Tabelle verbessert und liegt nur noch drei Punkte hinter Nico Hülkenberg, der aktuell "Best of the Rest" hinter den sechs Piloten aus den Topteams ist.

