Nach Crash in Spa: Fernando Alonso hat noch Schmerzen

(Motorsport-Total.com) - Fernando Alonso spürt nach seinem Unfall in der ersten Runde von Spa-Francorchamps noch Nachwirkungen und hat Schmerzen an der Hand. "Es kommt immer noch vom vergangenen Wochenende. Ich denke, ich hatte meine Hand am Lenkrad, als ich mit Leclerc kollidierte", erklärt der McLaren-Pilot am Freitag in Monza. Zuletzt in Belgien war er noch mit einer Bandage gesehen worden.

Fernando Alonso spürt noch die Nachwehen vom Unfall in Spa

Auch knapp eine Woche später sind die Folgen für den Spanier noch zu spüren: "Ich habe eine geschwollene Sehne, von daher versuche ich meine Hand auszuruhen, wenn ich nicht im Auto bin", sagt Alonso. Während des Fahrens habe er noch einige Schmerzen in einigen Kurven, "aber abseits vom Auto, versuchen wir es nicht zu sehr zu belasten und entspannt zu sein."

Für den Rennsonntag rechnet er jedoch nicht mit Problemen: "Es wird perfekt in Ordnung sein", verspricht er.

Alonso war am Start in Belgien von Nico Hülkenbergs Renault angeschoben worden, der den Bremspunkt verpasst hatte. Der Spanier verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rauschte über den Sauber von Charles Leclerc, was Diskussionen über die Wirkung von Halo auslöste. Die Handverletzung von Alonso konnte der Kopfschutz jedoch nicht verhindern.