TV-Quoten Monaco: Saisonbestwert für ServusTV in Österreich

Und schon am kommenden Wochenende geht es weiter mit der Formel 1, dieses Mal in Barcelona in Spanien. Neben Pay-TV-Sender Sky berichtet in Deutschland auch Free-TV-Sender RTL wieder live vom Geschehen und zeigt das Qualifying und das Rennen im deutschen Fernsehen. In Österreich ist für Barcelona turnusgemäß wieder der ORF an der Reihe, in der Schweiz zeigt wie immer SRF sowohl Qualifying als auch Rennen live.

