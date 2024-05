Formel 1 2024: Wem gehören die verschiedenen Teams?

(Motorsport-Total.com) - Die Finanzen der Formel 1 sind so solide wie nie zuvor, schließlich betragen die aktuellen Einnahmen des Rechteinhabers Liberty Media über drei Milliarden Dollar. Dies hat dazu geführt, dass die Formel-1-Teams ihre Gewinnspannen erhöht haben, wobei Ferrari mit schätzungsweise 3,9 Milliarden Dollar vor Mercedes mit 3,8 Milliarden Dollar der wertvollste Konstrukteur der Meisterschaft ist.

© Motorsport Images Toto Wolff ist einer der Teameigentümer des Mercedes-Formel-1-Teams Zoom Download

Aber auch die am wenigsten wertvollen Teams sind immer noch finanziell stark, wie Williams mit einem Wert von etwa 725 Millionen Dollar. Dies geschieht inmitten des Popularitätsbooms der Formel 1, der dazu geführt hat, dass zahlreiche Investoren in den 2020er-Jahren in die Rennserie einsteigen werden - wem gehören also die einzelnen Teams?

Red Bull Racing - Red Bull GmbH

ANZEIGE

Der private Mischkonzern Red Bull GmbH, der vor allem für seine Energy-Drink-Marke bekannt ist, sorgte für Aufsehen, als man 2005 Jaguar Racing kaufte, um ein Formel-1-Team unter eigenem Namen zu gründen. Red Bull Racing hat sich seitdem zu einem der erfolgreichsten Teams in der Geschichte der Formel 1 entwickelt und mit Starfahrern wie Sebastian Vettel und Max Verstappen 13 Weltmeisterschaften (sechs Konstrukteurs- und sieben Fahrermeisterschaften) gewonnen.

© circuitpics.de Mark Mateschitz beim Großen Preis von Österreich 2023 Zoom Download

Obwohl Christian Horner seit dem Debüt von Red Bull der Teamchef ist, hält er keine Anteile an der Marke. Stattdessen hat die Red Bull GmbH zwei Anteilseigner: Chalerm Yoovidhya (51 Prozent) und Mark Mateschitz (49 Prozent), deren verstorbene Väter das austro-thailändische Unternehmen 1984 gründeten.

Mercedes - Mercedes-Benz Group, Toto Wolff und INEOS

Das Mercedes-Formel-1-Team ist zu gleichen Teilen im Besitz von drei Parteien: der Mercedes-Benz Group, CEO Toto Wolff und INEOS. Das aktuelle Mercedes-Team kam 2010 zur Formel 1, als Daimler, jetzt bekannt als Mercedes-Benz Group, einen Anteil von 45,1 Prozent am amtierenden Weltmeisterteam Brawn GP erwarb, während Aabar Investments 30 Prozent kaufte.

Beide Unternehmen kauften 2011 die verbleibenden 24,9 Prozent, die sich damals im Besitz des Teammanagements befanden, bevor Daimler 2012 die volle Kontrolle übernahm. 2013 kam es zu einer weiteren Umstrukturierung der Besitzverhältnisse, als Wolff von Williams kam und einen Anteil von 30 Prozent erwarb. Gleichzeitig kaufte der nicht geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Niki Lauda 10 Prozent, während die Muttergesellschaft die restlichen 60 Prozent besaß.

© Motorsport Images INEOS-Gründer Jim Ratcliffe hält mit seinem Unternehmen seit 2020 ein Drittel der Anteile am Mercedes-Formel-1-Team Zoom Download

Diese Struktur trug dazu bei, dass Mercedes von 2014 bis 2019, dem Jahr, in dem Lauda starb, rekordverdächtige sechs Doppelweltmeisterschaften in Folge gewann, was bedeutete, dass seine 10 Prozent an Mercedes zurückgegeben wurden. Im Jahr 2020 kaufte das Chemieunternehmen INEOS ein Drittel des Unternehmens, was dazu führte, dass Wolff seinen Anteil erhöhte und Daimler seinen Mehrheitsanteil verringerte, bevor Mercedes im folgenden Jahr seinen achten Konstrukteurstitel in Folge gewann.

Scuderia Ferrari - Öffentlichkeit, Exor N.V. und Piero Ferrari

Die Ferrari S.p.A. betreibt ihr eigenes Formel-1-Team, das als einziger Konstrukteur seit dem Start der Rennserie im Jahr 1950 in jeder Saison an den Start gegangen ist. Die Eigentumsverhältnisse bei Ferrari sind dreigeteilt: öffentlich (67,09 Prozent), Exor N.V. (22,91 Prozent) und Piero Ferrari (10 Prozent).

© Ferrari Piero Ferrari und John Elkann beim Launch des Ferrari-Formel-1-Autos von 2014 Zoom Download

Der italienische Hersteller ist seit 2015 ein öffentliches Handelsunternehmen mit Börsennotierungen in New York und Mailand. Im Rahmen dieser Börsennotierungen erwarb Exor N.V., die Holdinggesellschaft der Agnelli-Familie, den Gründern von Fiat, einen Anteil, wobei John Elkann, der Vorsitzende von Ferrari, auch als CEO fungiert. Als Enzo Ferrari 1988 starb, übertrug er 10 Prozent des Unternehmens an seinen zweiten und einzigen noch lebenden Sohn Piero, der auch als Vizepräsident fungiert.

McLaren Racing - McLaren Group und MSP Sports Capital

McLaren Racing gehört zu 67 Prozent der McLaren Group, der 1985 von Ron Dennis gegründeten Holdinggesellschaft, die sowohl den Motorsport- als auch den Automobilzweig der McLaren-Familie leitet.

Die Gruppe nahm im März 2024 einen Führungswechsel vor, als Mumtalakat, der Staatsfonds von Bahrain, die volle Eigentümerschaft übernahm, nachdem er 2007 zunächst einen Anteil von 30 Prozent gehalten hatte. Mumtalakat wurde zum Mehrheitseigentümer, als Dennis 2017 seine verbleibenden 25 Prozent verkaufte, bevor man "nach der Umwandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien" die volle Eigentümerschaft übernahm.

Die amerikanische Investmentfirma MSP Sports Capital hält ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung am Formel-1-Team, nachdem man 185 Millionen Pfund für 15 Prozent im Jahr 2020 investiert hat, um dann bis Ende 2022 auf 33 Prozent aufzustocken.

Aston Martin - AMR Holdings GP Limited und Arctos Partners

Das in Silverstone ansässige Team hat im Laufe der Jahre mehrere Eigentümerwechsel erlebt. Es begann 1991 mit Jordan, bevor Teamgründer Eddie Jordan sein Team 2005 an die Midland Group verkaufte, die es wiederum im folgenden Jahr an Spyker Cars weitergab.

Ein von den Geschäftsleuten Vijay Mallya und Michiel Mol angeführtes Konsortium kaufte das Spyker-Team im Jahr 2007 und gründete Force India, das jedoch 11 Jahre später unter Insolvenzverwaltung gestellt wurde. Dies führte dazu, dass ein Investorenkonsortium namens Racing Point UK unter der Leitung von Lawrence Stroll die Vermögenswerte erwarb und das Team in Racing Point Force India umbenannte, bevor man 2019 den Namen "Force India" fallen ließ.

© circuitpics.de Lawrence Stroll im Fahrerlager von Miami 2024 Zoom Download

Racing Point UK wurde 2021 in die AMR Holdings GP Limited umbenannt, um mit der Umwandlung des Konstrukteurs in das Aston-Martin-Formel-1-Team zusammenzufallen, nachdem Stroll der Vorstandsvorsitzende des Herstellers wurde. Das bedeutet, dass das Formel-1-Team seit 2018 unter dieser Eigentümerschaft geblieben ist, obwohl im November 2023 die Private-Equity-Firma Arctos Partners einen nicht genannten Minderheitsanteil an der Holdinggesellschaft des Teams erworben hat.

Alpine - Renault-Gruppe und Otro Capital

Wie das Team aus Silverstone hat auch das Team aus Enstone verschiedene Eigentümerwechsel durchlaufen. Derzeit steht es unter der Führung der Renault-Gruppe, nach der das Team bis 2021 benannt war, bevor man zu Alpine, der Sportwagenmarke des Unternehmens, wechselte.

Es handelt sich jedoch nicht um eine vollständige Eigentümerschaft. Denn im Juni 2023 verkaufte das Team 24 Prozent seiner Anteile an die US-amerikanische Investmentgruppe Otro Capital, zu der auch RedBird Capital Partners und Maximum Effort Investments gehören, für knapp über 200 Millionen Euro.

© Motorsport Images Boxweltmeister Anthony Joshua (links) und Profi-Golfer Rory McIlroy (rechts) zählen seit 2023 zu den Eigentümern des Alpine-Formel-1-Teams Zoom Download

Der Deal löste ein großes Echo aus, denn zu der Investorengruppe gehören eine Reihe hochkarätiger Sportler wie der Boxweltmeister Anthony Joshua, der englische Fußballspieler Trent Alexander-Arnold, der Golf-Major-Champion Rory McIlroy und der Quarterback Patrick Mahomes, der den Super Bowl gewann, sowie die Hollywood-Schauspieler und Besitzer des FC Wrexham Ryan Reynolds und Rob McElhenney.

Racing Bulls - Red Bull GmbH

Racing Bulls ist der zweite Formel-1-Konstrukteur im Besitz der Red Bull GmbH, die das Team für die Saison 2006 von Minardi kaufte und es in Toro Rosso umbenannte - was auf Italienisch schlicht "Red Bull" bedeutet, wo die Mannschaft ihren Sitz hat.

Toro Rosso wurde als Nachwuchsteam von Red Bull gegründet, was bedeutet, dass im Laufe der Jahre sieben Fahrer für das Team aus Faenza gefahren sind, bevor sie zu Red Bull "befördert" wurden - diese sieben sind Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Daniil Kwjat, Pierre Gasly, Alexander Albon und Robert Doornbos, obwohl er von Minardi verpflichtet wurde.

Dass die Red Bull GmbH beide Teams betreibt, ist ziemlich umstritten, da McLaren-CEO Zak Brown seinen Unmut über eine so enge Partnerschaft zwischen zwei Teams geäußert hat. Obwohl das A-Team seit seinem Debüt Red Bull heißt, wurde Toro Rosso für 2020 in AlphaTauri umbenannt, bevor es 2024 zu Racing Bulls wurde.

Williams Racing - Dorilton Capital

Williams Racing war einst das dominierende Team der Formel 1 und gewann in den 1980er und 1990er Jahren 16 Weltmeisterschaften (neun Konstrukteurs- und sieben Fahrermeisterschaften), nachdem Frank Williams und Patrick Head das Team 1977 gemeinsam gegründet hatten, wobei Ersterer die Mehrheit der Anteile hielt.

Doch das 21. Jahrhundert brachte finanzielle Herausforderungen mit sich, die Williams nur schwer bewältigen konnte, da große Konzerne wie Mercedes und Red Bull in die Formel 1 eintraten, während Hersteller wie Ferrari bereits über ein größeres Budget verfügten.

© Motorsport Images Dorliton-Chairman Matthew Savage (links) beim Großen Preis von Japan 2024 Zoom Download

Dies führte dazu, dass Williams zum wettbewerbsschwächsten Team der Formel 1 wurde, als die Williams-Familie im Jahr 2020 die Kontrolle abgab und Dorilton Capital die volle Eigentümerschaft übernahm. Dorilton ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in den USA, die in Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert und deren Vorsitzender Matthew Savage ist.

Sauber - Longbow Finance S.A. und Audi

Peter Sauber gründete 1970 die PP Sauber AG, die später unter dem Namen Sauber Motorsport bekannt wurde, um zunächst in Sportwagen anzutreten, bevor er 1993 in die Formel 1 wechselte. Nur zwei Jahre nach dem Debüt erwarb der Mitbegründer der Red Bull GmbH, Dietrich Mateschitz, die Aktienmehrheit, und die Energy-Drink-Marke wurde zum Titelsponsor von Sauber.

Doch dann kam es zum Zerwürfnis zwischen den beiden Parteien, als das Team 2001 den unerfahrenen Kimi Räikkönen statt des von Red Bull unterstützten Enrique Bernoldi verpflichtete. Dies führte dazu, dass Mateschitz 2002 seinen Anteil an die globale Investmentbank Credit Suisse verkaufte, die ihren Anteil drei Jahre später an BMW veräußerte, während Peter Sauber 20 Prozent seines Unternehmens behielt.

Nach dem Rückzug von BMW Ende 2009 kaufte Peter sein Team zurück, bevor er 2012 ein Drittel des Unternehmens an CEO Monisha Kaltenborn übertrug. Nur vier Jahre später kam es zu einem weiteren Eigentümerwechsel: Das Unternehmen wurde an die Schweizer Investmentfirma Longbow Finance S.A. verkauft, und der Verkauf fiel mit Peters Rücktritt zusammen.

Der deutsche Hersteller Audi erwarb dann Anfang 2023 einen Anteil von 25 Prozent, um eine vollständige Übernahme im Jahr 2026 vorzubereiten, was dazu führen wird, dass das Team nach der Marke im Besitz von Volkswagen benannt wird.

Haas - Haas Automation

Das Haas-Formel-1-Team wird von Haas Automation geleitet, die die volle Eigentümerschaft an der Mannschaft hat. Haas Automation ist ein Werkzeugmaschinenhersteller, der vom amerikanischen Unternehmer Gene Haas gegründet wurde, der 2002 zunächst ein NASCAR-Team gründete, bevor er 2016 die Formel 1 in sein Portfolio aufnahm.

© Motorsport Images Gene Haas in der Haas-Box beim Großen Preis von Bahrain 2024 Zoom Download

Daher hat Haas nicht den gleichen Rückhalt wie Ferrari oder Mercedes, was dazu geführt hat, dass man seit dem Debüt eines der am wenigsten konkurrenzfähigen Teams in der Formel 1 ist. Dennoch erhält das Team mit dem Geldtransferunternehmen MoneyGram, das als Titelsponsor fungiert, immer noch genügend Investitionen.