Red Bull 2022 mit Rekordumsatz von 474 Millionen Dollar

(Motorsport-Total.com) - Red Bull Technology Limited, das Unternehmen hinter dem Formel-1-Team Red Bull Racing, hat für die erfolgreiche Saison 2022 eine Umsatz- und Gewinnsteigerung gemeldet und dabei den größten Umsatz des Teams in der Geschichte geschrieben. Das Unternehmen hat ein anderes Geschäftsmodell als andere Teams: Die Red-Bull-Technology-Gruppe fungiert als Muttergesellschaft von Red Bull Racing, die wiederrum offiziell nur 50 Mitarbeiter beschäftigen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gruppe auch Zahlungen für Arbeiten und Teilelieferungen an AlphaTauri erhält. Darüber hinaus sind auf dem Campus in Milton Keynes vier weitere Unternehmen tätig, die jedoch miteinander verbunden sind, darunter zwei, die an aktuellen und zukünftigen Projekten für die Formel 1 beteiligt sind.

Red Bull Technology meldete einen Umsatz von 473,94 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 420,23 Millionen, während der Gewinn nach Steuern von 10,57 Millionen auf 16,47 Millionen Millionen stieg.

Dies ist allerdings deutlich weniger als Mercedes, die ihre Finanzkennzahlen zu 2022 ebenfalls vor kurzem veröffentlichten, darunter ein Gewinn von 110 Millionen Dollar und ein Geldregen für die Shareholder in Form von einer Dividende von 92 Millionen.

Höhere Sponsoren-Einnahmen durch Oracle-Deal

Die Zahlen für Red Bull Racing sind in den oben genannten Gruppenzahlen enthalten. Der Umsatz belief sich auf 341,69 Millionen, was einer Steigerung von fast 50 Millionen gegenüber 2021 entspricht. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 2,46 Millionen und lag damit leicht über dem vorherigen Wert von 1,6 Millionen.

Ein Großteil der Mehreinnahmen stammt aus dem Formel-1-Preisfonds. Obwohl Red Bull in der Konstrukteursmeisterschaft 2021 Vizemeister wurde und damit in der Hackordnung des Preisfonds für 2022 hinter Sieger Mercedes an zweiter Stelle stand, war der Gesamtkuchen größer.

Das Team generierte auch höhere Sponsoring-Einnahmen, da Oracle zu Beginn der Saison 2022 als Titelpartner einstieg. Das Team stellt fest, dass die Produktionskosten aufgrund einer "sorgfältigen Verwaltung der Ausgaben, einer starken relativen Leistung und Zuverlässigkeit sowie begrenzter Unfallschäden bei Rennveranstaltungen" niedriger waren.

Höhere Kosten wegen Strafe gegen Finanzreglement

Red Bull Technology sagt auch, dass die Verwaltungskosten zum Teil aufgrund der von der FIA im Oktober 2022 verhängten Geldstrafe in Höhe von 7 Millionen Dollar für einen Verstoß gegen die Kostenobergrenze des Vorjahres gestiegen sind.

Interessanterweise wird in den Anmerkungen der Wirtschaftsprüfer zum Jahresabschluss - die normalerweise eine Standardkürzung und -einfügung sind - speziell auf die Verletzung der Kostenobergrenze eingegangen.

Ernst & Young sagen, dass sie den Verstoß und die "Umstände und Gründe" dafür untersucht, sowohl mit dem Red-Bull-Management als auch direkt mit der FIA gesprochen und bestätigt haben, dass der Fall abgeschlossen ist.

Höhere Fahrerprämien nach Titelgewinn

Personalprämien im Zusammenhang mit Max Verstappens Meisterschaftserfolg und dem Gewinn des Konstrukteurstitels 2022 trugen zu den Kosten bei, während die Fahrer ebenfalls höhere Prämien erhielten. Red Bull Technology beschäftigte insgesamt 736 Mitarbeiter, einschließlich der bereits erwähnten 50 Mitarbeiter, die direkt zu Red Bull Racing gehören.

Diese Zahl ist im Vergleich zu den 773, die das Unternehmen für 2021 angegeben hat, und den 934, die für 2020 aufgelistet sind, gesunken, was ein Zeichen dafür ist, dass die Kostendeckelung greift und einen Personalabbau und eine Verlagerung zu Schwesterunternehmen auslöst.

Zweites Powertrain-Unternehmen gegründet

In der Zwischenzeit wurde die Antriebsstrangabteilung in zwei verschiedene Unternehmen aufgeteilt, um zwischen der Wartung der aktuellen Honda-Motoren, die bis 2025 verwendet werden, und der Entwicklung des neuen, von Ford unterstützten Motors, der 2026 an den Start gehen soll, zu unterscheiden.

Bis Mitte des vergangenen Jahres liefen beide Projekte unter dem Dach der ursprünglichen Red Bull Powertrains Limited. Sie ist eine direkte Tochtergesellschaft der Red Bull GmbH und damit nicht Teil der Red-Bull-Technology-Gruppe, obwohl sie sich am selben Standort in Milton Keynes befindet.

Im Mai 2022 wurde eine neue Schwestergesellschaft Red Bull Powertrains 2026 Limited gegründet, die sich auf das künftige Powerunit-Projekt konzentriert und ebenfalls eine direkte Tochtergesellschaft der österreichischen Muttergesellschaft ist. Diese Aufspaltung war notwendig, um die Trennung zwischen dem Honda- und dem Ford-Projekt zu verdeutlichen, da die Antriebseinheiten nun den Finanzvorschriften der FIA unterliegen.

Starker Mitarbeiterzuwachs im Motorenbereich

Für das so genannte Hybridjahr 2022, in dem beide Projekte in den ersten sechs Monaten unter dem Dach der Red Bull Powertrains Limited angesiedelt waren, erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 226,77 Millionen Dollar, was die enormen Investitionen widerspiegelt, und einen Gewinn von 7,13 Millionen Dollar.

Für den Zeitraum von Mai bis Dezember meldete die neue Organisation Red Bull Powertrains 2026 Limited einen Umsatz von 73 Millionen, wobei das Unternehmen einen Verlust nach Steuern von 9,83 Millionen Dollar machte. Red Bull Powertrains beschäftigte im Jahresdurchschnitt 439 Mitarbeiter, davon 221 in Forschung und Entwicklung, 121 in der Produktion und 97 in Verwaltung und Support.

Das Motorenunternehmen für 2026 hat im zweiten Halbjahr 2022 durchschnittlich 166 Mitarbeiter, davon 112 in Forschung und Entwicklung, 39 in der Produktion und 15 in der Verwaltung und im Support beschäftigt. Es ist bekannt, dass die Gesamtzahl im Laufe des Jahres 2023 erheblich gestiegen ist, da das Unternehmen hochgefahren wurde.

Wegen Kostendeckel: Red Bull gründet ausgelagerte Unternehmen

Darüber hinaus wurde im Januar 2022 die Red Bull Advanced Technologies Limited gegründet, die ebenfalls nicht zur Red-Bull-Technology-Gruppe gehört und eine weitere direkte Tochtergesellschaft der Red Bull GmbH ist.

Das bekannteste Projekt des Unternehmens ist das RB17-Hypercar, das die Formel-1-Technologie außerhalb des Sports nutzen und Ressourcen verwenden soll, die nicht unter die FIA-Kostengrenze fallen. Das Unternehmen war nach eigenen Angaben auch an "wasserstoffbetriebenen Rennwagen, Rennmotorrädern, Elite-Rennrädern, Hochleistungs-Segelbooten und sogar Heißluftballons" beteiligt.

Red Bull Advanced Technologies gab einen Umsatz von 7,5 Millionen Dollar an und beschäftigte 70 Mitarbeiter, davon 21 in der Produktion und 49 in der Forschung und Entwicklung. Ein weiteres Unternehmen, Red Bull Advanced Services Limited, unterstützt alle oben genannten Unternehmen. Es wurde im Mai 2022 gegründet, beschäftigt 31 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 4,42 Millionen Dollar.