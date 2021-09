Schleppender Ticketverkauf: Monza rechnet mit finanziellen Verlusten

(Motorsport-Total.com) - Der Grand Prix von Italien in Monza ( Formel 1 2021 live im Ticker! ) war in der Vergangenheit traditionell ein Fest in Rot. Zehntausende Tifosi pilgerten in den königlichen Park, um die Scuderia Ferrari siegen zu sehen. Doch seit der Corona-Pandemie ist es still geworden an der Traditionsrennstrecke. Nachdem im Vorjahr vor leeren Tribünen gefahren wurde, rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit einem Verlustgeschäft.

