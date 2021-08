TV-Quoten Spa 2021: Rückläufige Zahlen in Deutschland und Österreich

(Motorsport-Total.com) - Die Sendungen dauerten lange, das Rennen selbst war kurz und das Interesse der Zuschauer geringer als im vergangenen Jahr. So lässt sich das Rennwochenende der Formel 1 beim Belgien-Grand-Prix 2021 in Spa-Francorchamps aus Sicht der TV-Sender in Deutschland und Österreich zusammenfassen. (Hier die komplette Saisonübersicht abrufen!)

Sky kam mit seiner Berichterstattung zum ersten Formel-1-Rennen nach der Sommerpause im Schnitt auf 457.000 Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 2,5 Prozent. Damit lag der Pay-TV-Sender leicht hinter den Vorjahreswerten (500.000/3,2 Prozent) zurück.

Auch der ORF verbuchte einen Zuschauerrückgang: Durchschnittlich 526.000 Zuseher verfolgten das Renngeschehen im österreichischen Fernsehen, womit der ORF zum vierten Mal in Folge besser abschnitt als Sky. Für Spa bedeutete dies einen Marktanteil von 35 Prozent.

In der Spitze erreichte der ORF mit seiner Formel-1-Sendung am Sonntag 695.000 Zuschauer. Zum eigentlichen Rennen um 18:17 Uhr waren noch gut 521.000 Fans live dabei. Sky kam inklusive der Angebote Sky Go und Sky Ticket auf einen Gesamtwert von 543.000 Zusehern.

TV-Zahlen erstmals 2021 überall rückläufig

Es war das erste Mal in der laufenden Formel-1-Saison 2021, dass die Zahlen sowohl in Deutschland als auch in Österreich rückläufig waren. Zuvor hatten einzig RTL in Barcelona sowie Sky in Spielberg schlechter abgeschnitten als beim jeweiligen Vorjahresrennen. (Mehr dazu in unserer TV-Quoten-Jahresübersicht!)

Beim letzten Rennen vor der Formel-1-Sommerpause in Budapest in Ungarn am 1. August hatten die Sender besser abgeschnitten: Sky hatte 628.000 Zuschauer erreicht, bei einem Marktanteil von 4,6 Prozent. Bei ServusTV hatten 617.000 Zuseher eingeschaltet, was einem Marktanteil von 38 Prozent entsprochen hatte.

Der nun folgende Niederlande-Grand-Prix in Zandvoort am 5. September ist wiederum auf Sky und ServusTV zu sehen. RTL und ORF sind als nächstes beim Italien-Grand-Prix in Monza am 12. September wieder mit dabei als TV-Berichterstatter.