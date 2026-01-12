Formel 1 meets Fashion: Pierre Gasly plant Karriere in der Modebranche

(Motorsport-Total.com) - Tauscht Pierre Gasly bald den Rennoverall gegen Skizzenblock und Nähmaschine? Der Formel-1-Pilot hat in der Vergangenheit schon öfter durch ausgefallene Outfits im Fahrerlager auf sich aufmerksam gemacht. Nun hat der Franzose verraten, dass dies mehr als nur ein Hobby ist. Gasly plant fest, in Zukunft in der Modebranche Fuß zu fassen.

© LAT Images Pierre Gasly nimmt die Modebranche als zweites Standbein ins Visier Zoom Download

In einem Video der Serie Off The Grid auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Formel 1 sprach Gasly über seine Ambitionen abseits der Rennstrecke. Besonders sein Umzug in die Modemetropole Mailand hat seine Leidenschaft neu entfacht.

"Ich werde definitiv irgendwann in diese Welt eintauchen", kündigte Gasly selbstbewusst an. "Ich mag einfach die Kreativität, die dahintersteckt. Am Ende des Tages möchte ich auch andere Welten entdecken."

Mailand als Inspirationsquelle: "Die coolsten Omas"

Für den 29-Jährigen war der Wohnortswechsel nach Italien ein echter Augenöffner in Sachen Stil. Die Eleganz der Mailänder hat es ihm sichtlich angetan.

"Als ich das erste Mal nach Mailand kam, habe ich jeden Mann und jede Frau einfach nur angestarrt und gedacht: Wie schön sind diese Menschen?", schwärmte Gasly mit einem Lächeln. "Der Stil, jeder ist sehr elegant. Von 15 bis 75 Jahren. Ich habe die coolsten Omas gesehen, die in der Stadt herumliefen."

Dieser Umgebung passt sich der Rennfahrer gerne an: "Wenn man in Mailand ist und ausgeht, muss man sicherstellen, dass man auch vernünftige Sachen trägt."

Dank an Vorreiter Lewis Hamilton

Dass Formel-1-Fahrer heute so offen ihre Persönlichkeit durch Kleidung ausdrücken können, ist laut Gasly vor allem einem Mann zu verdanken: Lewis Hamilton. Der siebenmalige Weltmeister hat den Weg ins Fahrerlager längst zum persönlichen Laufsteg gemacht, arbeitet mit Luxusmarken wie Prada oder Valentino zusammen und war 2025 sogar Co-Vorsitzender der Met Gala.

© Getty Images Europe Lewis Hamilton ist für Pierre Gasly auch in Sachen Mode eine Inspiration Zoom Download

Gasly ist sich bewusst, dass der Brite hier Pionierarbeit geleistet hat. "Es ist wichtig zu sagen, dass die Dinge ohne ihn heute anders wären", erklärte Gasly bereits 2023 gegenüber Sky Sports F1. "Ich glaube, Lewis hat viele Türen für uns alle geöffnet."

Der Franzose sieht Parallelen zu anderen Sportarten wie der NBA in den USA, wo die Selbstinszenierung der Athleten schon lange dazu gehört. In der Formel 1 hat sich diese Mentalität erst langsam gewandelt.

"Ich verstehe mich sehr gut mit Lewis und danke ihm oft dafür, dass er all die Jahre an seinen Werten und an sich selbst festgehalten hat", so Gasly. "Das hat den Weg für uns junge Fahrer definitiv etwas geebnet."