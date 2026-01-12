  • 12. Januar 2026 · 09:14 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Fast die Hälfte aller neuen Formel-1-Fans ist inzwischen weiblich

Die Formel 1 vermeldet im Rückblick auf die vergangene Saison 2025 erneut Rekordzahlen - Zu verdanken hat man das auch einer immer jüngeren Fangemeinde

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 erreicht laut eigener Aussage immer mehr weibliche Fans. In einem Abschlussfazit zur Saison 2025 hat die Königsklasse bekanntgegeben, dass 48 Prozent aller neuen Fans im vergangenen Jahr weiblich gewesen seien - also fast die Hälfte.

Foto zur News: Fast die Hälfte aller neuen Formel-1-Fans ist inzwischen weiblich

© LAT Images

Immer mehr Frauen interessieren sich inzwischen für die Formel 1 Zoom Download

Insgesamt seien damit nun 42 Prozent aller Formel-1-Fans Frauen. 2018 hatte dieser Anteil noch bei nur 37 Prozent gelegen. Und auch in absoluten Zahlen verfolgen heute mehr Frauen die Formel 1, denn die Königsklasse hat laut eigenen Angaben mehr Fans als je zuvor.

So weist man für das Jahr 2025 insgesamt 827 Millionen Fans aus, was ein Plus von satten 63 Prozent im Vergleich zu 2018 sei. Laut eigener Aussage ist die Königsklasse damit vor der amerikanischen Basketballliga NBA auf Platz zwei "die beliebteste globale Sportliga".

Dabei verfolgen nicht nur immer mehr Frauen die Formel 1, sondern die Fangemeinde wird auch immer jünger. So meldet die Königsklasse, dass inzwischen 43 Prozent aller Fans unter 35 seien. Zudem habe man allein im vergangenen Jahr 51 Millionen neue Fans unter 35 gewonnen.

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

Wenig überraschend vermeldet die Formel 1 auch einen neuen Rekord im Hinblick auf die Vor-Ort-Zuschauerzahlen. 2025 seien insgesamt 6,7 Millionen Fans an die Rennstrecken geströmt - und damit mehr als je zuvor. 2024 waren es "nur" 6,5 Millionen gewesen.

19 der 24 Grands Prix im vergangenen Jahr seien dabei komplett ausverkauft gewesen, und bei zehn Rennwochenenden seien jeweils mehr als 300.000 Fans an die Strecke gekommen, bei vier davon sogar mehr als 400.000. Die meisten Fans lockte dabei Silverstone an (500.000).

Auch in den sozialen Medien freut sich die Formel 1 über Wachstum. Insgesamt habe man nun 114,5 Millionen Follower, was einem Plus von 19 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Das größte Wachstum verzeichnete man dabei bei TikTok (91 Prozent), YouTube (53 Prozent) und Facebook (51 Prozent).

Zudem teilt die Königsklasse mit: "Die Formel 1 ist seit fünf Jahren in Folge die weltweit am schnellsten wachsende Sportliga in den sozialen Medien. Die sozialen Plattformen der Formel 1 verzeichnen mehr als 2,3 Milliarden Interaktionen."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Im klassischen TV verzeichnete die Formel 1 derweil im Schnitt pro Rennwochenende rund 70 Millionen Zuschauer. Der erfolgreichste Grand Prix war dabei laut eigener Aussage der Große Preis von Belgien mit weltweit mehr als 80 Millionen Zusehern am Wochenende.

