Silvester in der F1: Hamilton feiert mit Hollywood, Verstappen auf der Yacht
Wie die Formel-1-Stars ins Jahr 2026 gerutscht sind: Von Aspen über die Karibik bis nach Bhutan war alles dabei - Ein Blick auf die Silvester-Sause der Piloten
(Motorsport-Total.com) - Bevor der Stress der Saison 2026 und die Jagd nach Rundenzeiten wieder losgeht, haben die Formel-1-Piloten den Jahreswechsel noch einmal genutzt, um ordentlich die Akkus aufzuladen. Während einige die Ruhe suchten, ließen es andere im Rampenlicht krachen. Wir zeigen, wie die Königsklasse Silvester gefeiert hat.
Lewis Hamilton: Party mit der A-Prominenz
Wenig überraschend war Lewis Hamilton dort zu finden, wo die Stars und Sternchen sich tummeln. Der siebenmalige Weltmeister wurde im verschneiten Aspen gesichtet. Wie die Vogue bestätigt, stand Hamilton auf der Gästeliste der luxuriösen Silvester-Party von Schauspielerin Kate Hudson. Er war dort beileibe nicht der einzige Promi. Auch Bella Hadid und Kim Kardashian sollen auf dem starbesetzten Event mit ihm angestoßen haben.
Max Verstappen: Ganz entspannt auf der Yacht
Vierfach-Weltmeister Max Verstappen ließ es sich derweil auf dem Wasser gut gehen. Seine Lebensgefährtin Kelly Piquet versorgte die Fans über ihre Instagram-Story mit Einblicken. Das Paar feierte zusammen mit Freunden auf einer Yacht und genoss das Feuerwerk stilvoll vom Meer aus. Ein standesgemäßer Start in das Jahr 2026 für den Niederländer.
Lando Norris: Versteckspiel in der Karibik
McLaren-Star Lando Norris hielt sich auf seinen eigenen Kanälen zwar bedeckt, doch unentdeckt blieb er nicht. Es sieht ganz danach aus, als habe er die Sonne der Karibik genossen. Mit dabei waren offenbar seine Partnerin Magui Corceiro sowie sein Kumpel Max Fewtrell samt dessen Partnerin Pietra Pilao.
Oscar Piastri: Weinprobe in der Heimat
Ähnlich diskret wie sein Teamkollege verhielt sich Oscar Piastri. Der Australier postete selbst nichts vom Silvesterabend. Social-Media-Berichte deuten jedoch darauf hin, dass er die Zeit in seiner Heimat Australien verbracht hat. Zusammen mit seiner Partnerin Lily Zneimer soll er auf einem Weingut ins neue Jahr gefeiert haben.
Esteban Ocon und Alex Albon: Zwischen Micky Maus und Himalaya
Einen ganz anderen Ort wählte Haas-Pilot Esteban Ocon. Ihn zog es mit Partnerin Flavy Barla für den Jahreswechsel ins Disneyland Paris. Williams-Pilot Alex Albon hingegen suchte die Ferne und die Ruhe. Er beendete das Jahr gemeinsam mit seiner Partnerin, der Profi-Golferin Lily Muni He, im exotischen Bhutan.
Pierre Gasly: Ab auf die Piste
Ab in den Schnee hieß es dagegen für Alpine-Mann Pierre Gasly. Er verabschiedete das Jahr 2025 auf der Skipiste gemeinsam mit seiner Partnerin Francisca Gomes.
- Formel 1
Verbrenner statt Elektro: Warum Ford mehr am Red-Bull-Motor macht
- Motorrad
Razzia bei Ex-Olympionike: FBI findet MotoGP-Raritäten von Rossi und Lorenzo
- Formel 1
F1-Motoren: Darum haben die Ingenieure 2026 weniger Angst als 2014
- Formel 1
Warum Max Verstappen "jede Woche" Kontakt mit Ex-Teamchef Horner hat
Oliver Bearman: Emotionale Rückschau auf Rookie-Saison
Oliver Bearman nutzte den Jahreswechsel eher für einen Blick zurück. Wo genau der Brite anstieß, bleibt unklar, aber er zeigte sich fein rausgeputzt auf einem Foto mit Partnerin Alicia Torriani unter seinen Jahres-Highlights. Dazu gab es nachdenkliche Worte: "Sage Auf Wiedersehen zu 2025. Danke an alle, die es zu dem gemacht haben, was es war. Zweifellos das längste, herausforderndste Jahr bisher, aber einfach das lohnendste." Er zeigte sich zudem "stolz" auf die Fortschritte bei Haas und ist bereit für "2026!".