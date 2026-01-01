Fernando Alonso zeigt Stil: Ausfahrt im ultra-seltenen Mercedes-Hypercar

(Motorsport-Total.com) - Fernando Alonso weiß, wie man die rennfreie Zeit genießt. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister wurde während der Winterpause dabei beobachtet, wie er seinen millionenschweren Mercedes-Benz CLK GTR durch die Straßen von Monaco pilotierte.

© circuitpics.de Fernando Alonso wurde bei einer Spritztour durch Monaco beobachtet Zoom Download

In den sozialen Medien verbreiteten sich Aufnahmen des Spaniers in Windeseile. Fans vor Ort und im Internet staunten nicht schlecht, als Alonso das sogenannte Homologations-Spezialmodell durch Monte Carlo bewegte. "Das muss sein bisher seltenstes (und teuerstes) Hypercar sein", kommentierte ein Fan auf Reddit, während ein anderer hinzufügte: "Die Betonung liegt auf selten. Ein wunderschönes Stück Technik."

Auch das Kennzeichen mit der Nummer "1414" blieb nicht unbemerkt. "El Padre genießt das Leben", kommentierte ein User. Ein anderer Nutzer konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf Alonsos Karriereentscheidungen nicht verkneifen: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mann den besten Geschmack bei Straßenwagen hat. Was seltsam ist, da sein Geschmack bei Rennwagen historisch gesehen furchtbar war."

Ein Straßenwagen mit Rennsport-DNA

Bei dem ultra-seltenen Fahrzeug aus den späten 1990er Jahren handelt es sich um eine echte Rarität. Der Wagen wurde von Mercedes-AMG gebaut, um an der FIA-GT-Meisterschaft 1997 teilzunehmen. Auch im darauffolgenden Jahr sowie bei den 24 Stunden von Le Mans 1998 kam der Rennwagen zum Einsatz.

Unter der Haube arbeitet ein V12-Motor, der satte 622 PS und ein Drehmoment von etwa 730 Nm liefert. Diese Leistung katapultiert den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h und lässt ihn in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten.

Die Exklusivität dieses Boliden ist kaum zu übertreffen. Von der straßenzugelassenen Version wurden lediglich 28 Exemplare gefertigt: zwei Prototypen, 20 Coupes und sechs Roadster. Alonsos Coupe ist also eines von nur 20 existierenden Fahrzeugen weltweit. Verschiedene Berichte schätzen den Wert des Autos auf zwischen 4 und 10 Millionen Dollar.