  • 01. Januar 2026 · 13:10 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Boulevard & Sonstiges
    von Lydia Mee, Übersetzung: Markus Lüttgens

Fernando Alonso zeigt Stil: Ausfahrt im ultra-seltenen Mercedes-Hypercar

Winterpause deluxe: Fernando Alonso pilotierte einen millionenschweren Mercedes-Klassiker durch Monte Carlo - Fans im Netz feiern den Geschmack des Spaniers

(Motorsport-Total.com) - Fernando Alonso weiß, wie man die rennfreie Zeit genießt. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister wurde während der Winterpause dabei beobachtet, wie er seinen millionenschweren Mercedes-Benz CLK GTR durch die Straßen von Monaco pilotierte.

Foto zur News: Fernando Alonso zeigt Stil: Ausfahrt im ultra-seltenen Mercedes-Hypercar

© circuitpics.de

Fernando Alonso wurde bei einer Spritztour durch Monaco beobachtet Zoom Download

In den sozialen Medien verbreiteten sich Aufnahmen des Spaniers in Windeseile. Fans vor Ort und im Internet staunten nicht schlecht, als Alonso das sogenannte Homologations-Spezialmodell durch Monte Carlo bewegte. "Das muss sein bisher seltenstes (und teuerstes) Hypercar sein", kommentierte ein Fan auf Reddit, während ein anderer hinzufügte: "Die Betonung liegt auf selten. Ein wunderschönes Stück Technik."

Auch das Kennzeichen mit der Nummer "1414" blieb nicht unbemerkt. "El Padre genießt das Leben", kommentierte ein User. Ein anderer Nutzer konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf Alonsos Karriereentscheidungen nicht verkneifen: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mann den besten Geschmack bei Straßenwagen hat. Was seltsam ist, da sein Geschmack bei Rennwagen historisch gesehen furchtbar war."

Ein Straßenwagen mit Rennsport-DNA

Bei dem ultra-seltenen Fahrzeug aus den späten 1990er Jahren handelt es sich um eine echte Rarität. Der Wagen wurde von Mercedes-AMG gebaut, um an der FIA-GT-Meisterschaft 1997 teilzunehmen. Auch im darauffolgenden Jahr sowie bei den 24 Stunden von Le Mans 1998 kam der Rennwagen zum Einsatz.

Unter der Haube arbeitet ein V12-Motor, der satte 622 PS und ein Drehmoment von etwa 730 Nm liefert. Diese Leistung katapultiert den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h und lässt ihn in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten.

Die Exklusivität dieses Boliden ist kaum zu übertreffen. Von der straßenzugelassenen Version wurden lediglich 28 Exemplare gefertigt: zwei Prototypen, 20 Coupes und sechs Roadster. Alonsos Coupe ist also eines von nur 20 existierenden Fahrzeugen weltweit. Verschiedene Berichte schätzen den Wert des Autos auf zwischen 4 und 10 Millionen Dollar.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Ricciardo wird Ford-Botschafter und verkauft seinen Aston Ricciardo wird Ford-Botschafter und verkauft seinen Aston Martin
Foto zur News: Selbst Monaco staunt: Hypercar im Senna-Design parkt auf Selbst Monaco staunt: Hypercar im Senna-Design parkt auf Superyacht
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook