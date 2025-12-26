Daniel Ricciardo hebt ab: Spektakuläre Rückkehr ins Rennauto

(Motorsport-Total.com) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo ist ins Cockpit eines Rennautos zurückgekehrt. Im Rahmen seiner Rolle als Markenbotschafter für Ford nahm der Australier an der Raptor-Rallye in Lake Havasu im US-Bundesstaat Arizona teil und sorgte dabei für spektakuläre Bilder.

© Ford Racing (YouTube) Daniel Ricciardo hatte bei seinem Offroad-Einsatz jede Menge Spaß Zoom Download

Ricciardo, der seine aktive Formel-1-Karriere nach dem Grand Prix von Singapur 2024 beendet hatte, ist seit September 2025 offiziell für den amerikanischen Automobilhersteller tätig. Bei dem Event in der Wüste von Arizona schloss er sich einer Gruppe von Ford F-150 Raptor an, um Highspeed-Fahrten und Sprünge zu absolvieren.

Der Auftakt der Veranstaltung gestaltete sich für den Australier noch entspannt. "Die ganze Fahrt über dachte ich nur: 'Heute Abend machen wir eine Fahrt in den Sonnenuntergang, eine kleine Fahrt abseits der Straße, lassen die Raptors arbeiten und beenden den Abend wahrscheinlich mit einem kalten Getränk'."

Ricciardo gab zu, dass er nicht genau wusste, was ihn erwartete, diese Ungewissheit aber durchaus schätzt. "Sobald mir jemand ein Briefing gibt, denke ich mir: Ich mag die Überraschung", so der Ex-Red-Bull-Pilot.

Ricciardo wagt den weiten Sprung

Nach dem entspannten Auftakt am ersten Abend wurde es am zweiten Tag ernster. Der Tag begann mit Sprungversuchen. Nachdem Ricciardo den ersten Sprung erfolgreich absolviert hatte, wagte er einen zweiten Versuch mit deutlich mehr Selbstvertrauen.

Daniel Ricciardo bei der Raptor-Rallye Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Bei der Landung brachen sowohl er als auch sein Beifahrer in Gelächter aus, als sie neben einem Sportwart zum Stehen kamen. Dieser kommentierte die Aktion mit den Worten: "Das war doppelt so weit wie das, was alle anderen den ganzen Tag gemacht haben."

Ricciardo kommentierte die Szene selbstkritisch und mit einem Augenzwinkern vor der Kamera: "Leider hat mich ein wenig das Ego übermannt und ich war mit dem ersten nicht zufrieden. Also haben wir es richtig krachen lassen. Das hat sich groß angefühlt. Das hat so viel Spaß gemacht."

Einsatz im Raptor T1+ von der Rallye Dakar

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wechselte Ricciardo auch auf den Beifahrersitz, um einen weiteren Offroad-Trail inklusive Sprünge in einem anderen Raptor R zu erleben. Zudem nahm er sowohl als Beifahrer als auch als Fahrer im Ford Raptor T1+ Platz, wie er bei der Rallye Dakar zum Einsatz kommt.

Am Ende der Veranstaltung zeigte sich der Australier erschöpft, aber glücklich. "Ich bin erschöpft, weshalb wir den Tag im Pool beenden", fasste er zusammen. Besonders die Fahrt mit den Profis Lauren und Mitch hinterließ Eindruck: "Ich hatte ziemliche Angst. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. So etwas hatte ich noch nie gemacht."

Abschließend lobte Ricciardo die Atmosphäre bei dem Event. "Ich denke, was die Community aufgebaut hat, ist wirklich großartig. Was den Raptor ausmacht, sind die Menschen und Tage wie dieser."