Hollywood-Glamour im Videospiel "F1 25": Lewis Hamilton verrät Details

(Motorsport-Total.com) - Es ist das Crossover, auf das Gaming- und Filmfans gewartet haben. Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat nicht nur als Produzent am Mega-Blockbuster "F1" mitgewirkt, sondern bringt den Hollywood-Glamour nun direkt auf die heimischen Bildschirme. Wie der siebenmalige Weltmeister verrät, hält der Film Einzug in das offizielle Videospiel "F1 25".

© Getty Images Europe Lewis Hamilton war Co-Produzent des F1-Films Zoom Download

Der Brite zeigt sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) begeistert über das Projekt. "Ich bin immer noch so stolz darauf, Produzent von The F1 Movie gewesen zu sein", schreibt Hamilton emotional. "Es war ein riesiger Rausch, die Welt der Formel 1 auf die große Leinwand zu bringen. Wenn ihr diese Energie selbst erleben wollt: Wir haben einige der besten Momente aus dem Film in F1 25 nachgestellt."

Damit haben Spieler ab sofort die Möglichkeit, in die virtuellen Rennoveralls der Filmstars rund um Brad Pitt zu schlüpfen und die dramatischsten Szenen des Leinwand-Epos nachzuspielen.

Ein absoluter Kassenschlager

Der Film selbst hat sich längst zu einem gigantischen Erfolg entwickelt. Unter der Regie von Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") und produziert von Jerry Bruckheimer hat der Streifen weltweit bereits über 630 Millionen US-Dollar eingespielt. Auch die Kritiken sind überragend: Auf Rotten Tomatoes feiert das Publikum den Film mit 97 Prozent Zustimmung, während die Fachkritiker starke 83 Prozent vergeben.

Für Hamilton war die Rolle als ausführender Produzent weit mehr als nur ein Jobtitel. "Als Produzent an Bord zu kommen, war ein unglaublicher Lernprozess für mich", erklärte Hamilton gegenüber Formula1.com vor dem Kinostart im Juni 2025. "Ich habe gesehen, was in einen Spielfilm einfließt. Und auch auf der anderen Seite gab es viel zu lernen, als sich alle mit der Formel 1 vertraut machten."

Der Rekordchampion war von Anfang an tief involviert. "Ich erinnere mich an die Anfangstage des Projekts, als ich mich mit Brad traf, das Drehbuch durchging, an Meetings mit den Teams von Apple und der Formel 1 teilnahm und Teil einiger früher Casting-Prozesse war", so Hamilton.

Für ihn verschmolzen dabei zwei Leidenschaften. "Ich habe Filme und das Geschichtenerzählen schon immer geliebt, und diesen Sport liebe ich, seit ich fünf Jahre alt war", schwärmt der Superstar. "Von den ersten Gesprächen bis hin zum fertigen Ergebnis war es einfach eine super coole Erfahrung."

Jetzt können auch die Fans Teil dieser Erfahrung werden und den APXGP-Boliden im Spiel "F1 25" ans Limit treiben.