Vaterglück statt Vollgas: Max Verstappen zeigt seine private Seite

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in einem seltenen und persönlichen Interview tiefe Einblicke in sein Leben abseits der Rennstrecke gegeben. Der vierfache Champion sprach mit Stuntman Riley Harper für Red Bull und TAG Heuer nicht nur über Motorsport, sondern vor allem seine Vaterrolle.

© circuitpics.de Max Verstappen begreift sich selbst als Zweifachpapa Zoom Download

Aufgenommen wurde das Gespräch während des Wochenendes des Grands Prix der USA. Verstappen erklärte, dass er bewusst erst am Tag der Aufnahmen nach Austin gereist sei, um zuvor noch zusätzliche Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

"Heute ist es etwas später geworden, aber das bevorzuge ich jetzt. Auch wegen der Kleinen zu Hause. Sie ist etwa fünfeinhalb Monate alt", sagte der Red-Bull-Pilot.

Und weiter: "Es ist einfach schön, ein bisschen mehr Zeit miteinander zu verbringen, vor allem, wenn man weiß, dass man jetzt zwei Wochen lang nicht da sein wird."

Erstes eigenes Kind war "kein Schock"

In dem Zusammenhang sprach Verstappen sehr offen über seine bisherigen Erfahrungen als Familienvater: "Ja, bisher ist es wirklich sehr gut. Ich genieße es wirklich, wirklich sehr". Der Niederländer ist seit 2020 mit Kelly Piquet liiert. Im April 2025 bekam das Paar mit Tochter Lily sein erstes gemeinsames Kind.

Darüber hinaus sieht sich Verstappen auch als festen Teil im Leben von Piquets sechsjähriger Tochter Penelope aus einer früheren Beziehung und bezeichnet sich selbst als "Bonus-Papa". Deshalb habe sich für ihn durch die Geburt nicht viel verändert.

"Meine Freundin hatte bereits eine Tochter. Sie ist jetzt sechs Jahre alt, und wir sind seit über fünf Jahren zusammen. Ich kenne sie also, seit sie ein Jahr alt ist. Für mich war das deshalb also kein Schock. Jetzt geht es eher darum, dieses erste Jahr mit einem Baby zu erleben", erklärt der 28-jährige Nierderländer.

Besonders spürbar sei für ihn inzwischen der Abschied von zu Hause, wenn er auf Reisen gehen muss: "Die Tür zu schließen und dann zu gehen, fühlt sich jetzt ein bisschen anders an." Wieder nach Hause zurückzukehren, sei dann umso schöner, vor allem, weil Töchterchen Lily aktuell große Entwicklungsschritte mache.

"Sie hat angefangen zu lachen, zu reagieren und nach Dingen zu greifen", berichtet Verstappen und verrät abschließend als stolzer Papa: "Sie kann auch fast schon sitzen."