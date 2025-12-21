Vom Plan zum F1-Team: Das waren die größten Hürden für Audi

(Motorsport-Total.com) - 2026 steigt Audi mit einem eigenen Werksteam in die Formel 1 ein. Doch der Weg in die Startaufstellung war lang - und verlief nicht immer geradlinig. Unsere Übersicht zeichnet diesen Weg nach: Von der Audi-Ankündigung über die Übernahme von Sauber bis hin zur Bekanntgabe von Fahrern und Partnern - so hat sich das Audi-Projekt für die Formel 1 über Jahre hinweg entwickelt!

© Audi Formel-1-Designstudie Audi R26 vor dem Einstieg 2026 Zoom Download

26. August 2022: Am Rande des Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps verkündet Audi den Formel-1-Einstieg zur Saison 2026 - als Antriebshersteller.

22. Oktober 2022: Audi gibt eine Partnerschaft mit dem Formel-1-Team Sauber bekannt - und dass Audi nicht nur als Antriebslieferant, sondern mit einem Werksteam an den Start gehen wird. Dazu will Audi einen Anteil am Rennstall aus der Schweiz übernehmen.

22. Juni 2023: Der erste Audi-Fahrer steht fest: Neel Jani stößt als Simulator-Fahrer zum Team und soll den Formel-1-Einstieg virtuell vorbereiten.

8. März 2024: Der Audi-Aufsichtsrat beschließt die Komplettübernahme der Sauber-Gruppe. Oliver Hoffmann wird die Gesamtverantwortung für das Formel-1-Projekt übertragen. Der bisherige McLaren-Teamchef Andreas Seidl wird Geschäftsführer des neuen Audi-Teams.

25. April 2024: Nico Hülkenberg unterschreibt einen mehrjährigen Vertrag bei Sauber ab 2025 und steht damit vorzeitig als der erste Audi-Stammfahrer in der Formel 1 fest.

15. Juli 2024: Audi macht seine Partnerschaft mit Kraftstoff- und Schmiermittel-Hersteller bp offiziell. Hinter den Kulissen arbeiten die beiden Seiten bereits seit Ende 2022 zusammen, um den Formel-1-Antrieb und die dazugehörigen Flüssigkeiten zu entwickeln.

23. Juli 2024: Audi richtet das Formel-1-Projekt neu aus: Hoffmann und Seidl müssen gehen. Neu dazu kommt der frühere Ferrari-Teamchef Mattia Binotto als Technischer Leiter und Gesamtverantwortlicher der Sauber-Gruppe.

29. Juli 2024: Lange gilt Ferrari-Fahrer Carlos Sainz als Favorit auf das zweite Audi-Cockpit, doch er entscheidet sich überraschend gegen Audi und stattdessen für einen Wechsel zu Williams.

1. August 2024: Audi gibt die Verpflichtung des früheren Red-Bull-Sportdirektors Jonathan Wheatley als Teamchef bekannt. Wheatley und Binotto sollen das Formel-1-Projekt künftig als Doppelspitze führen.

6. November 2024: Mit Formel-2-Meister Gabriel Bortoleto holt sich Audi einen jungen Mann als zweiten Fahrer ins Team - ebenfalls langfristig und schon für 2025. Damit steht die Fahrerpaarung für den Audi-Einstieg in die Formel 1 in der Saison 2026 fest.

29. November 2024: Der katarische Staatsfond übernimmt "eine bedeutende Minderheitsbeteiligung" an der Sauber Holding AG und steigt so in das Audi-Formel-1-Projekt ein. Audi spricht von einer "strategischen Investition mit dem Fokus auf langfristigem Wachstumspotenzial".

1. Juli 2025: Sauber eröffnet in England einen dritten Standort für das Formel-1-Projekt neben Hinwil in der Schweiz (Chassis) und Neuburg an der Donau in Deutschland (Antrieb). Die neue Niederlassung soll vor allem Fachkräfte aus dem "Motorsport Valley" anlocken, wo mehrere andere Formel-1-Team beheimatet sind.

30. Juli 2025: Audi bestätigt das britische Fintech Revolut als Titelpartner für den Formel-1-Einstieg 2026. Weitere Angaben zum offiziellen Teamnamen macht der Hersteller aber nicht.

10. September 2025: Adidas steigt als offizieller Ausrüster bei Formel-1-Team Audi ein. Die Marke unterstützt auch Mercedes - und ab 2026 somit beide deutschen Werksteams.

12. November 2025: Bei einer Präsentation am Münchner Flughafen stellt Audi erste Details zu seinem Formel-1-Team vor und präsentiert den "R26 Concept" - eine Designstudie für 2026 mit mehrheitlich silbergrauem Interimsdesign. Audi-CEO Gernot Döllner bestätigt die Ziele seiner Marke: Bis 2030 will Audi in der Formel 1 um den WM-Titel kämpfen.

29. November 2025: Audi gibt Visit Qatar als Hauptpartner für sein Formel-1-Team bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist, "Katar in die Welt und ins Herz der globalen Formel-1-Community zu bringen".

8. Dezember 2025: Paulaner wird "offizieller Lieferant" des neuen Audi-Werksteams und promotet sein alkoholfreies Weißbier mit dem Formel-1-Projekt. "Die Partnerschaft würdigt einen echten deutschen Kultklassiker", heißt es in der Pressemitteilung.

15. Dezember 2025: Audi stellt seinen Teamnamen und sein Teamlogo vor. Der Rennstall tritt in der Formel-1-Saison 2026 unter der Bezeichnung "Audi Revolut F1 Team" an. Im Logo sind die markanten vier Ringe des deutschen Herstellers zu sehen, außerdem der Revolut-Schriftzug.

8. März 2026: Beim Grand Prix von Australien 2026 in Melbourne gibt Audi sein Formel-1-Debüt. CEO Gernot Döllner ist dann nicht vor Ort dabei: Sein Terminkalender lässt eine Reise ans andere Ende der Welt nicht zu.