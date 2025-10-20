Halloween am Hockenheimring: Race'n'Roll-Tag mit Adrenalin pur!

ANZEIGE

(Motorsport-Total.com) - Am 31. Oktober dreht sich zum ersten Mal ein kompletter Tag nur um Race'n'Roll - das Fahrprogramm für alle, die Benzin im Blut und Lust auf echte Action haben.

© Hockenheim-Ring GmbH Race'n'Roll auf dem Hockenheimring - 31. Oktober - letzte Chance 2025! Zoom Download

Damit bietet sich Motorsportfans zum Jahresende noch einmal die Gelegenheit, echten Fahrspaß auf der Rennstrecke zu erleben - und das in exklusiver Atmosphäre.

Aus vier spannenden Race'n'Roll-Varianten suchen sich die Teilnehmer ihr persönliches Fahrprogramm aus. Für maximale Flexibilität kann eines von drei verfügbaren Zeitfenstern gewählt werden:

- 10:00 bis 12:00 Uhr (Briefing: 09:30 Uhr)

- 13:00 bis 15:00 Uhr (Briefing: 12:30 Uhr)

- 15:00 bis 17:00 Uhr (Briefing: 14:30 Uhr)

Hier mehr erfahren zum Programm und der Buchung: www.hockenheimring.de

Zusätzlich buchbar: Drift-Taxi-Fahrt

Und das ist lange noch nicht alles: Im Drift-Taxi nimmst du auf dem Beifahrersitz Platz und bekommst trotzdem die volle Ladung Action. Du spürst die Kraft des Fahrzeugs, das kontrollierte Ausbrechen in die Drifts und die Spannung jeder Sekunde.

Race'n'Roll auf dem Hockenheimring Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Ein besonderes Highlight für alle, die das Race'n'Roll-Programm um ein intensives Fahrerlebnis erweitern möchten.

- Dauer: ca. 10 Minuten

- Zeitslots: 10:00 bis 12:00 Uhr oder 13:00 bis 14:00 Uhr

- Preis: 99,00 Euro

Buchbar ist die Drift-Taxi-Fahrt ebenfalls bequem online (jedoch nur begrenzt verfügbar).



Weitere Infos und Buchung unter: tickets.hockenheimring.de