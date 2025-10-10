  • 10. Oktober 2025 · 18:26 Uhr

    von Lydia Mee, Übersetzung: Ruben Zimmermann

Neue YouTube-Serie: Formel 1 will jüngere Zielgruppe ansprechen

Nach den Erfolgen von "Drive to Survive" und "F1: The Movie" setzt die Formel 1 nun auf eine YouTube-Serie, um die "rasant wachsende junge Fangemeinde zu erreichen"

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 hat eine vierteilige YouTube-Serie mit dem Titel "Passenger Princess" angekündigt. Host ist die bekannte YouTuberin Amelia Dimoldenberg, produziert wird die Serie in Zusammenarbeit mit ihrer Produktionsfirma Dimz Inc.

Dimoldenberg wurde mit ihrer YouTube-Interviewreihe "Chicken Shop Date" bekannt, in der sie Prominente in Fast-Food-Lokalen interviewt. Im März 2024 war McLaren-Fahrer Lando Norris einer ihrer Gäste.

Die Idee zu dem Format entstand ursprünglich als Kolumne, die die heute 31-Jährige für das Jugendmagazin "The Cut" schrieb. Indem sie Interviews als "peinliche erste Dates" inszenierte, schuf sie ein einzigartiges Konzept, das ihr inzwischen mehr als 3,2 Millionen Abonnenten eingebracht hat.

Neben ihrer YouTube-Karriere hat Dimoldenberg auch von mehreren großen roten Teppichen berichtet, darunter den BRIT Awards, den Golden Globes, den MOBO Awards und der Premiere des Films Barbie.

In "Passenger Princess" wird Dimoldenberg "mit Hilfe der ultimativen Fahrlehrer" das Autofahren lernen. In der vierteiligen Serie treten George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Oliver Bearman (Haas) und Carlos Sainz (Williams) auf.

"Mein Traum war es schon immer, Geschichten zu erzählen und mit großartigen Partnern zusammenzuarbeiten", erklärt Dimoldenberg und betont: "Deshalb bin ich stolz, mit einer so ikonischen Marke wie der Formel 1 an dieser neuen Serie zu arbeiten."

Formel 1 lobt "Qualität, Originalität und globale Reichweite"

"Auch wenn ich nicht fahren kann, freue ich mich darauf, meine etablierten Beifahrer- und Interview-Skills endlich sinnvoll einzusetzen", verrät sie. Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, ergänzt: "Diese Zusammenarbeit mit Dimz Inc. ist die neueste Initiative der Formel 1, um ihre rasant wachsende junge Fangemeinde zu erreichen."

"'Passenger Princess' verbindet Amelias Witz und Charme mit der Spannung und Dramatik der Formel 1 auf einer der legendärsten Strecken des Sports. Wir können es kaum erwarten, bis die Fans es sehen", so Prazer.

Ian Holmes, Chief Media Rights and Broadcasting Officer der Formel 1, fügt hinzu: "Amelia ist eine der unverwechselbarsten und unterhaltsamsten Stimmen der heutigen Popkultur."

"Wir lieben die Qualität, Originalität und globale Reichweite ihrer Inhalte. Deshalb freuen wir uns, sie auf eine Formel-1-Strecke zu setzen, mit Unterstützung einiger sehr guter Fahrer, die wir kennen! Diese Serie ist eine weitere Möglichkeit, ein neues Publikum für die aufregende Welt des Motorsports zu begeistern."

Nach dem Erfolg von Netflix' "Drive to Survive" und dem Film "F1: The Movie" setzt die Formel 1 mit "Passenger Princess" ihre Strategie fort, neue und insbesondere jüngere Zuschauergruppen zu gewinnen und ihre Popularität in den USA weiter auszubauen.

Die Serie wurde während des Großen Preises von Belgien 2025 gedreht und wird auf Amelia Dimoldenbergs YouTube-Kanal veröffentlicht.

