Hamilton-Brief an Antonelli: "Hat mein Herz erfüllt"

(Motorsport-Total.com) - Beim Europa-Abschluss 2024 in Monza wurde Lewis Hamilton schlagartig bewusst, dass sein Mercedes-Abschied bevorsteht - und dass er nach dem Italien-Grand-Prix ein letztes Mal sein Fahrerzimmer im Mercedes-Motorhome verlassen würde. Deshalb hinterließ er seinem Nachfolger Andrea Kimi Antonelli dort eine Botschaft, die dieser beim Europa-Auftakt 2025 in Imola entdeckte.

Der junge Italiener zeigt sich sichtlich gerührt von dieser Geste und sagt: "Für mich sagt es viel darüber aus, wie Lewis als Mensch ist."

Als Mercedes-Nachwuchsfahrer habe er in den vergangenen Jahren bereits "viel von Lewis' menschlicher Seite" gesehen, erklärt Antonelli. "Aber als ich die Nachricht gelesen habe, hat sie mein Herz erfüllt."

Antonelli fühlt sich geehrt: "Eine solche Botschaft von einer solchen Persönlichkeit dieses Sports zu erhalten, ist etwas Besonderes und einfach unglaublich. Denn Lewis hat so viel erreicht und gibt immer noch alles. Er gehört zu den Besten der Geschichte."

Was im Brief von Hamilton steht

Doch was genau steht in dem handgeschriebenen Brief, den Hamilton für Antonelli hinterlassen hat? Antonelli verrät keine Einzelheiten, spricht aber von "einigen Ratschlägen", die er "als Motivation" nutze, um auf der Rennstrecke sein Bestes zu geben. "Denn so etwas passiert nicht jeden Tag", meint er.

Deshalb werde er Hamiltons Botschaft in Ehren halten: "Der Brief hängt tatsächlich an der Wand [in meinem Fahrerzimmer], und ich werde ihn dort lassen, weil die Botschaft so schön ist. Jedes Mal, wenn ich den Raum betrete, sehe ich sie. Es ist eine wirklich wertvolle Erinnerung", sagt Antonelli.

Wie Hamilton auf die Idee gekommen ist

Laut Mercedes-Teamkoordinator Stephen Lord hat sich Hamilton 2024 in Monza spontan entschlossen, einen Brief an Antonelli aufzusetzen. Im Formel-1-Podcast "Beyond The Grid" sagte Lord, Hamilton habe die Mercedes-Hospitality eigentlich bereits verlassen wollen, als er plötzlich innehielt und dann noch einmal in das Fahrerzimmer zurückeilte.

"Ich dachte mir nicht viel dabei. Vielleicht hatte er etwas vergessen. Zehn Minuten später kam er wieder runter", meint Lord. Da habe er Hamilton angesehen, wie emotional der Moment für ihn gewesen sei: "Dass er das Zimmer nie mehr betreten würde, hat ihn wirklich bewegt."

Emotional wurde dann auch Lord, als er nach Hamiltons Abschied zum Aufräumen in das Fahrerzimmer ging und dort die Notiz an Antonelli vorfand. "Ich dachte mir gleich: 'Was für eine schöne Geste!' Inzwischen haben wir den Brief in einen Glasrahmen gefasst, damit er immer im Raum verbleiben kann."

Und so viel verrät Lord über den Inhalt: "Lewis heißt Kimi willkommen im Team und wünscht ihm alles Gute. Außerdem sagt er viele schöne Dinge über das Team, zum Beispiel: 'Wenn du dich für das Team einsetzt, dann steht das Team auch hinter dir. Es ist nämlich ein großartiges Team.'"

Noch eine Hamilton-Hinterlassenschaft

Doch die Botschaft an der Wand ist nicht Hamiltons einzige Hinterlassenschaft im Fahrerzimmer von Mercedes. Teamkoordinator Lord plaudert aus dem Nähkästchen, wenn er sagt: "Im Badezimmer hatte er über die Toilettenpapier-Halterung 'Lewis war hier' geschrieben und einen großen Smiley dazugesetzt. Und ich finde, das ist wirklich witzig! Aber der Brief an Kimi war außergewöhnlich."