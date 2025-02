So reagiert das Netz auf die Formel-1-Show in London

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Veranstaltung am Dienstagabend (18. Februar) war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Denn erstmals überhaupt haben alle Teams ihre Farbdesigns für die neue Rennsaison an einem Ort enthüllt und standen abschließend sogar in einer "Startaufstellung" gemeinsam auf der Bühne. Deshalb bezeichnet die Formel 1 die Veranstaltung selbst als "gewaltige Show" und schwärmt: "Was für ein Abend!"

© Getty Images/Fotomontage Reaktionen auf die Formel-1-Show in London 2025 (Fotomontage) Zoom Download

Aber wie kam dieser Abend eigentlich in der Öffentlichkeit an? Aufschluss darüber geben die sozialen Netzwerke, in denen Fans mit eigenen Botschaften auf die Postings der Formel 1 reagiert haben.

Auf X zeigt sich beispielsweise Chris_Futuree restlos begeistert: "Das braucht es definitiv jedes Jahr! 2025 wird schon spannend genug, und diese Veranstaltung hat das noch einmal befeuert."

"Standing Ovations" gibt es von X-User david_wetzel für das Abschlussbild mit allen zehn Autos und den 20 Formel-1-Fahrern. Userin julia985445 findet das gleiche Bild "so cool!"

PeaCup2024 beglückwünscht die Formel 1 zu "diesem großartigen Abend" und findet: "Das war besser als der Gala-Abend." Das kann als Anspielung auf die jährliche FIA-Gala verstanden werden, bei der die bestplatzierten Motorsportler ihre (WM-) Pokale erhalten.

Überhaupt kam der Automobil-Weltverband bei der Formel-1-Show nicht gut weg: Im Verlauf des Abends wurden gleich mehrere Spitzen in Richtung FIA gesetzt. Das griffen die Fans in ihren Postings in den sozialen Netzwerken auf. X-User tlop444 etwa schrieb als Reaktion auf die Worte von Fernsehkoch Gordon Ramsay: "Es stimmt, was er sagt. Und ich hoffe, die FIA hört das."

Kritik an der Formel-1-Show

Doch so groß der Zuspruch für die Formel 1 war, ebenso zahlreich waren auch kritische Stimmen zur Liveshow in London. X-User flariosh beispielsweise meint: "Bitte macht daraus keine Tradition!"

andrewturmer störte sich in seiner Instagram-Reaktion an dem "peinlichen Spektakel, das keinem Zweck diente" und schrieb weiter: "Was genau wollten sie zeigen? Ein Farbdesign auf einem Showcar, das keine Teile gemeinsam hat mit dem Auto, das wir [später] auf der Rennstrecke sehen? Was für eine seltsame Veranstaltung."

Für basile0811 war die Formel-1-Show eindeutig "nicht magisch". Und: "Die Formel 1 verkommt immer mehr zur TV- und Instagram-Show und ist immer weniger Racing. Das liegt an den ganzen Fans von 'Drive to survive', die keine Ahnung haben vom Motorsport."

Nemoticon ergänzt: "Das ganze Format fühlt sich so an, als wolle die Formel 1 der Eurovision-Song-Contest sein." Deshalb kommt Thomas44523760 für sich zu dem Schluss: "Es war viel besser, als die Teams ihre Autos an unterschiedlichen Tagen in ihren Werken präsentiert haben."

X-User Kiimmie33 verpackt seine Kritik wiederum in ein Lob: "Wie Max Verstappen so getan hat, als sei er aufgeregt, ist die größte schauspielerische Leistung überhaupt. Gebt dem Mann einen Oscar, denn wir wissen ja, die Nummer ist ihm eigentlich völlig egal."

Formel 1 zieht positives Fazit

Die Formel 1 zeigt sich indes hochzufrieden mit ihrer Veranstaltung: Die Liveshow in London sei "ein großer Zuschauerhit" gewesen, so schreibt die Rennserie in einer Pressemitteilung.

Insgesamt nutzten weltweit 7,5 Millionen Personen die diversen Streamingangebote zur Abendveranstaltung. In der Spitze seien bis zu 1,2 Millionen Zuschauer gleichzeitig registriert worden. Zusätzlich gab es TV-Übertragungen bei 42 Sendern.