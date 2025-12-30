F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?



2026 steigt Audi als deutscher Hersteller in die Formel 1 ein und übernimmt das traditionsreiche Sauber-Team – ein historischer Moment für den deutschen Motorsport. In diesem Video analysieren wir Audis Einstieg, die neue Teamstruktur mit Standorten in Hinwil, Neuburg und England sowie die Schlüsselrollen von Mattia Binotto und Jonathan Wheatley. Außerdem sprechen wir über das Fahrerduo Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, die Erwartungen an die erste Saison und Audis langfristigen WM-Plan bis 2030. Welche Chancen hat Audi im neuen Formel-1-Reglement, und kann ein neuer F1-Boom in Deutschland entstehen?