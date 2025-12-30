F1-Thesen 2025: Wer hatte den richtigen Riecher?



Das letzte Video des Jahres 2025 ist ein Rückbezug auf eines der ersten Videos des Jahres, denn zu Beginn der Formel-1-Saison 2025 hat unsere Formel-1-Redaktion ihre Thesen für die anstehende Saison zusammengestellt. Kevin Scheuren schaut sich mit euch dieses Video heute nochmal an und stellt fest, dass einige Kollegen sehr nah dran waren, einige Kollegen komplett daneben lagen und einige voll ins Schwarze getroffen haben.